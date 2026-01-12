Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Emma, joven que ha ido 175 veces a ver el musical de Frozen: "A veces, después, espero a los miembros del equipo"
Emma, joven que ha ido 175 veces a ver el musical de Frozen: "A veces, después, espero a los miembros del equipo"

Espera que algún día sea ella quien actúe en un escenario.

Olaf, uno de los personajes de Frozen.
Olaf, uno de los personajes de Frozen.

Los aficionados a una cierta película, serie o musical pueden verla infinidad de veces, pudiendo recordar de memoria ciertas escenas e incluso diálogos entre los personajes, pero lo de Emma Hamaker ha llegado a un nivel muy superior. 

La joven holandesa de 22 años afirma que ha ido 175 veces a ver el musical de Frozen. A diferencia de muchos fans, no acude al lugar vestido con los trajes de Elsa o otro popular personaje de la saga, pero eso no le impide repetir en su cabeza el musical palabra por palabra: "En mi mente, estoy en el escenario, sostiene"

Desde junio del año pasado hasta ahora

La obsesión de Emma se remonta a junio del año pasado. Acudió junto a su madre a ver el musical en Scheveningen, y los números han ido aumentando desde entonces. Tanto es así que ya la conoce todo el personal del musical: "A veces, después, espero a los miembros del equipo en la entrada del escenario mientras suben al autobús para irse a casa. '¿Por qué vienes tan a menudo?', me dicen". 

Durante este tiempo, el dinero que ha desembolsado ha sido más que sustancioso. 12.000 euros ha invertido en todas estas veces que ha acudido al musical, costándole también muchas horas de trabajo dando clases de canto online. No obstante, le compensa el hecho de que allí ha conocido a los que ahora son sus mejores amigos: "Conocí a Koert en la salida del artista en Frozen, y desde entonces nos hemos hecho tan buenos amigos que casi siempre vamos juntos al musical"

Un final y un sueño 

Lamentablemente, Frozen terminó el pasado 4 de enero. Emma rompió a llorar, pero tras el soponcio, ya tiene las miras puestas en un nuevo musical: West Side Story. "Ya he estado allí cinco veces", afirmaba la joven al medio AD el pasado 28 de diciembre, por lo que es probable que la cifra se haya incrementado. 

Lo que sí es seguro es que su máximo deseo es ser ella la que un día se suba al escenario a actuar. Y es que, después de que escucha cada una de las canciones, que ha memorizado, se levanta de su asiento y aplaude como si fuera la primera vez. No hay duda de que es toda una fan. 

