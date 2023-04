La OCU alerta de los riesgos de los envases

A menudo se utilizan diferentes envases para guardar comida. Pueden ser de plástico, vidrio, acero inoxidable, papel y cartón, silicona o cerámica. Cada uno es más apropiado para un tipo de alimento, según sea graso o ácido, líquido o sólido, caliente o frío... Pero los consumidores no siempre tienen claro qué materiales son más adecuados para cada tipo de comida.

Un estudio de la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, constata que hay mucho desconocimiento en esta materia. Esto provoca el mal uso de los envases, lo que puede aumentar el riesgo de transferencias de sustancias químicas del envase al alimento.

Los encuestados, 1.048 consumidores de entre 18 y 74 años, consideran que los recipientes de vidrio, cerámica y acero inoxidable contaminan menos los alimentos. Los expertos en seguridad alimentaria coinciden, ya que son los materiales más estables. Por el contrario, el plástico es el que más sensación de riesgo transmite, sobre todo cuando hay temperaturas altas.

Falta de información

La gran mayoría de los encuestados reconocen no estar bien informados sobre la composición y los materiales de los envases, la forma adecuada de conservar los alimentos y los riesgos de migraciones químicas. Y el estudio identifica que no hay ningún componente inerte, ya que todos son susceptibles de transferir sustancias a los alimentos.

Pero se detalla que hay diferentes circunstancias en las que el riesgo aumenta, como por ejemplo con los alimentos líquidos a temperaturas altas. Esto hace pensar en el uso del microondas. Un 17% de los encuestados no sabe que no todos los envases son adecuados para calentar en él y un 22% considera que no hay ningún tipo de riesgo. La OCU recuerda que deben utilizarse solo envases aptos para este electrodoméstico.

Además, recuerdan la necesidad de mirar siempre en el reverso del envase para asegurarse de que incluyen la indicación de que son aptos para microondas. De lo contrario, podrán producirse migraciones químicas.

Reutilizar envases: ¿Sí o no?

La reutilización de envases es algo muy común en todos los hogares. Sin embargo, debido a sus componentes, no todos pueden tener una segunda vida.

La OCU especifica que el 43% de los encuestados reutilizan los frascos de vidrio con tapa, como los de mermelada o verduras en conserva. Esta práctica no conlleva riesgos. No obstante, otros envases como las tarrinas de mantequilla o de helado, compuestas de plástico, no deberían ser reutilizados si se quieren evitar riesgos de contaminación química.

Los expertos en seguridad alimentaria recomiendan no volver a usar envases que no han sido diseñados para tal uso, como las bolsas o botellas de plástico. Por el contrario, consideran que los materiales más seguros para poder utilizar en varias ocasiones son el acero inoxidable, la cerámica o el vidrio.