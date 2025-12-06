El cofundador de una hamburguesería revela la maniobra con la que lograron 65 millones de visitas gastando solo 30 euros: "Le tiramos burgers al bus del Barça"

Rai Recoder, uno de los socios fundadores de la famosa hamburguesería Deleito, ha desvelado la estrategia de marketing que catapultó la visibilidad de su marca invirtiendo, literalmente, lo que cuesta una cena.

En una entrevista con Bernat Farrero para el podcast de Itnig —un espacio de referencia para emprendedores—, Recoder ha detallado cómo nació el negocio y el impacto brutal de entender las redes sociales.

El proyecto nació a mediados de 2021 de la mano de Rai y Alberto Gras (conocido por su paso por MasterChef, ya que fue finalista de la octava edición), enfocándose inicialmente en la entrega a domicilio de hamburguesas. Más tarde se uniría Gerard Moreno. Recoder destaca la sinergia del equipo como clave del éxito: “Nos complementamos muy bien, porque Alberto lleva la parte de cocina, Gerard es el director de operaciones y yo estoy más enfocado en la parte de marketing”.

Pero en un sector tan saturado como el de las hamburguesas (con cientos de opciones de hamburguesas smash y gourmet en las ciudades españolas), ¿cómo destacas sin presupuesto millonario? La respuesta fue el contenido.

La diferencia clave entre Instagram y TikTok para vender hamburguesas

La obsesión por crear comunidad ha dado sus frutos. Actualmente, Deleito acumula cerca de 40.000 seguidores en Instagram y roza los 90.000 en TikTok.

En total, sumando todas sus plataformas, Recoder estima que ya cuentan con una comunidad de 150.000 seguidores. Para gestionar este volumen, el cofundador explica una distinción vital en su estrategia orientada en que el producto y la marca se deben complementar:

Instagram es el "escaparate": en esa red social ponen el esfuerzo en la imagen estética para definir qué marca son y qué venden.

TikTok es el motor de crecimiento: "Es impacto a gente nueva constantemente", explica Recoder. Al tener normas más flexibles, "buscamos viralizarnos", marcándose como objetivo el medio millón de visitas orgánicas por vídeo.

El video Deleito que petó las visualizaciones en TikTok

El gran golpe sobre la mesa ocurrió durante la rúa de celebración del último título de liga del FC Barcelona. El pasado 17 de mayo del 2025 la plantilla del equipo culé salió a las calles de la ciudad condal en un autocar descapotable para festejar junto a su afición.

El recorrido del autobús pasaba por Carrer de Sagués, avenida en la cual está ubicado uno de los locales de Deleito.

El equipo de Deleito no lo dudó y sin pensarlo dos veces bajaron a la calle con un plan loco: "Le tiramos burgers al bus del Barça", confiesa Recoder entre risas.

La acción fue grabada y subida a TikTok. La imagen de los jugadores del Barça recibiendo y comiendo las hamburguesas en pleno festejo dio la vuelta al mundo. El vídeo no solo explotó en su perfil. Cuentas globales de fútbol como 433 repostearon el momento, amplificando el alcance a niveles estratosféricos.

"Alcanzamos aproximadamente entre 64 y 65 millones de visualizaciones", detalla Rai, que deja un dato demoledor a la competencia para la reflexión: "Con un presupuesto de 30 euros (el coste de las hamburguesas) hemos generado más impacto que con cuatro campañas conjuntas".