El CEO de Ribera Salud dice que los audios están "editados" y "fuera de contexto" sin el "contenido íntegro" de la reunión

El CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ha afirmado que los audios destapados sobre la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz y en los que instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables corresponden a extractos "cortados y editados" que se encuentran "fuera de contexto" y que no incluyen el "contenido íntegro" ni "real" de la reunión.

"Tras haber escuchado el audio íntegro, he podido comprobar que el audio publicado ha sido editado y recortado, eliminando partes sustanciales del mismo, con el fin de pretender tergiversar el fondo de los mensajes que se dieron en esa reunión de trabajo entre managers de la empresa", ha indicado el propio Gallart en un comunicado.

Así, ha compartido un nuevo audio de 4 minutos y 20 segundos que corresponde, según apunta, a la grabación completa de dicha reunión e incluye nuevos extractos que "serán respaldados por un acta notarial" con la que buscará certificar "que todas esas frases forman parte del audio íntegro". "Como no soy juez, será el juzgado correspondiente quien llegue a su propia conclusión", ha afirmado.

Gallart ha explicado que ahora "puede defenderse" de las "acusaciones falsas" al tener acceso al audio completo de 1 hora y 21 minutos gracias a una empleada de dicho centro hospitalario que, según ha afirmado, ha sido "obligada" a "realizar una grabación de una reunión de trabajo".

"Estamos dispuestos a quedarnos en el proyecto, aunque la rentabilidad que vayamos a tener de aquí a futuro sea cero. ¿Vale? Siempre, desde luego, tendremos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva", se escucha decir a Gallart en este nuevo audio al que ha tenido acceso Europa Press.

El CEO pidió a Rivera Salud desvincularse de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz tras las informaciones que apuntaban a que había dado instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables y la compañía ha anunciado que llevará a cabo una auditoría "en profundidad".

En este sentido, ha sacado pecho de los datos del Hospital de Torrejón, "uno de los mejores centros de la red asistencial pública de la Comunidad de Madrid", y que las auditorías "continuas" en el centro "no han detectado ninguna irregularidad".

"No pretendo ganar ninguna batalla mediática, ya que no es mi trabajo, y sé que no es factible. Tampoco espero que ningún medio, ni ningún político que me han insultado abiertamente vertiendo acusaciones basadas en unos audios malintencionados me pida perdón. No lo necesito (...). Todos sabéis perfectamente los valores éticos con los que siempre he actuado y trabaja mi organización. Nunca trabajaría en una empresa que no tuviera unos valores morales y éticos estrictos", concluye en su escrito Gallart.