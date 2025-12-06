Marta Clot, experta en vino, da el consejo que necesitas para comprarlo en el supermercado esta Navidad

Llegado diciembre, comienza la concatenación de comidas, cenas y festejos navideños, tanto en familia como con amigos, siempre alrededor de la mesa. Si importante es la comida, también suele serlo elegir bien los vinos con los que se va a acompañar. Al ser ocasiones especiales, se suele intentar optar por algo un poquito más especial y que pueda gustar a todos, pero ahí vienen las dudas: ¿cómo lograr acertar?

Marta Clot, experta en vinos y divulgadora acerca de ello a través de redes sociales, ha compartido un truco para saber elegir el mejor vino en el supermercado, lugar que está a mano y donde se pueden encontrar opciones de buena relación calidad-precio.

Clot, quien sólo en Instagram supera el medio millón de seguidores, da una clave bien sencilla: fijarse en el año de la añada del vino. Este dato hace referencia al año en el que se han cosechado las uvas con las que ha sido elaborado y siempre figura en la etiqueta.

"Tenéis que coger siempre la añada más reciente", aconseja, algo que, puntualiza, aplica a vinos jóvenes y que no han pasado por barrica. "Sobre todo, en esos vinos de supermercado no guardados en buenas condiciones y no pensados para hacer crianza en botella", matiza.

En otras palabras, si vamos en estos días a comprar un vino al supermercado, lo ideal sería optar por uno de añada 2024 o, incluso, 2025, que ya empieza a haber. Como muestra en su vídeo, por ejemplo, de un mismo verdejo encuentra en un expositor uno de añada 2024 y otro de 2022. Ahí, su recomendación es coger el más cercano en el tiempo, el de 2024.

"Los vinos jóvenes (los que no pasan por barrica, ni otro tipo de material) están pensados para consumirse durante el primer o segundo año. Algunos, especialmente los de gamas más altas, podrían aguantar un poquito más", explica en la descripción de su publicación.

"Si un vino pasa por barrica o hace crianza en otros materiales, esto ya cambia, porque el vino ya tendrá más cuerpo y capacidad de aguantar mejor el paso del tiempo", aclara.

En el caso de que se elija un vino joven, pero de una añada más lejana, como 2021, por ejemplo, ahí resalta que "probablemente el vino ya no esté en su punto óptimo: la parte frutal y floral habrá perdido intensidad. No te hará daño, pero no lo beberás tal como la bodega lo había pensado".