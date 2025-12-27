Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pablo Calleja, español experto en viajes que vive en Tailandia: "Nos hemos vuelto locos con los precios de los alojamientos en España"
Viajes
Pablo Calleja, español experto en viajes que vive en Tailandia: "Nos hemos vuelto locos con los precios de los alojamientos en España"

Muchos hoteles “no bajan de los 200 euros” por noche.

Sandra Hernández Jiménez
Recepcionista de hotel atiende a nuevos huéspedes.
Recepcionista de hotel atiende a nuevos huéspedes.Thomas M Barwick INC (Getty Images)

Si en los últimos meses has intentado organizar una escapada por España, es probable que te hayas llevado más de una sorpresa al llegar al apartado del alojamiento. Los precios que muestran hoy en día muchos hoteles y plataformas de reserva se han disparado hasta niveles que, para muchos viajeros, resultan difíciles de justificar, incluso en destinos modestos o para estancias de una sola noche.

Esa sensación de desconcierto es precisamente la que ha puesto sobre la mesa el viajero y creador de contenido Pablo Calleja. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @tailandiaexperiences, el joven se mostró visiblemente sorprendido al comparar las tarifas hoteleras en España con las de destinos asiáticos donde vive y trabaja, un fiel reflejo de que el precio del alojamiento a nivel nacional se ha alejado, en muchos casos, de lo que el viajero medio puede asumir.

Calleja explicó que entró a buscar una noche para regalarle a su padre en Toledo y se topó con precios que, según relata, “no bajan de los 200 euros” para establecimientos que a simple vista no justifican esa tarifa. “Nos hemos vuelto locos con los precios de los alojamientos en España”, concluye sorprendido, antes de subrayar que esta situación está llevando a muchos viajeros a replantearse sus planes o incluso a optar por destinos internacionales donde, por menos dinero, la oferta hotelera es notablemente superior.

Relación calidad-precio

En su grabación, el viajero señaló alojamientos de tres estrellas con noches por 229 euros y otros con precios aún más altos. "Vale 246 euros la noche y parece la 'pensión Loli'", bromea. A continuación mostró el contraste: resorts tailandeses de gran tamaño, con piscina y habitaciones frente al mar, por menos de 50 euros la noche, concretamente uno de los ejemplos que menciona en su vídeo ronda los 41 euros, lo que acentuó su incredulidad ante la diferencia de coste.

La reflexión que plantea Calleja sobre la relación calidad-precio en el alojamiento turístico volvió a poner sobre la mesa preguntas recurrentes sobre la subida de tarifas en España, especialmente fuera de la temporada baja y en enclaves con fuerte demanda. “Así nos va, yo mire para viajar por España y me salió mejor irme hasta Tailandia 20 días”, comenta un usuario en la publicación, coincidiendo con el punto de vista del creador de contenido.

¿Qué implicaciones tiene esto para el viajero medio? Para Calleja, el ejemplo personal sirve para ilustrar una realidad que muchos consumidores viven hoy: la dificultad para encontrar alojamientos asequibles en ciudades patrimoniales o en picos de demanda, y la posibilidad de que el turista medio termine optando por destinos alternativos o por estrategias de búsqueda más agresivas como reservas anticipadas, comparadores, extensiones y ofertas de última hora.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 