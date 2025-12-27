Pablo Calleja, español experto en viajes que vive en Tailandia: "Nos hemos vuelto locos con los precios de los alojamientos en España"

Si en los últimos meses has intentado organizar una escapada por España, es probable que te hayas llevado más de una sorpresa al llegar al apartado del alojamiento. Los precios que muestran hoy en día muchos hoteles y plataformas de reserva se han disparado hasta niveles que, para muchos viajeros, resultan difíciles de justificar, incluso en destinos modestos o para estancias de una sola noche.

Esa sensación de desconcierto es precisamente la que ha puesto sobre la mesa el viajero y creador de contenido Pablo Calleja. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @tailandiaexperiences, el joven se mostró visiblemente sorprendido al comparar las tarifas hoteleras en España con las de destinos asiáticos donde vive y trabaja, un fiel reflejo de que el precio del alojamiento a nivel nacional se ha alejado, en muchos casos, de lo que el viajero medio puede asumir.

Calleja explicó que entró a buscar una noche para regalarle a su padre en Toledo y se topó con precios que, según relata, “no bajan de los 200 euros” para establecimientos que a simple vista no justifican esa tarifa. “Nos hemos vuelto locos con los precios de los alojamientos en España”, concluye sorprendido, antes de subrayar que esta situación está llevando a muchos viajeros a replantearse sus planes o incluso a optar por destinos internacionales donde, por menos dinero, la oferta hotelera es notablemente superior.

Relación calidad-precio

En su grabación, el viajero señaló alojamientos de tres estrellas con noches por 229 euros y otros con precios aún más altos. "Vale 246 euros la noche y parece la 'pensión Loli'", bromea. A continuación mostró el contraste: resorts tailandeses de gran tamaño, con piscina y habitaciones frente al mar, por menos de 50 euros la noche, concretamente uno de los ejemplos que menciona en su vídeo ronda los 41 euros, lo que acentuó su incredulidad ante la diferencia de coste.

La reflexión que plantea Calleja sobre la relación calidad-precio en el alojamiento turístico volvió a poner sobre la mesa preguntas recurrentes sobre la subida de tarifas en España, especialmente fuera de la temporada baja y en enclaves con fuerte demanda. “Así nos va, yo mire para viajar por España y me salió mejor irme hasta Tailandia 20 días”, comenta un usuario en la publicación, coincidiendo con el punto de vista del creador de contenido.

¿Qué implicaciones tiene esto para el viajero medio? Para Calleja, el ejemplo personal sirve para ilustrar una realidad que muchos consumidores viven hoy: la dificultad para encontrar alojamientos asequibles en ciudades patrimoniales o en picos de demanda, y la posibilidad de que el turista medio termine optando por destinos alternativos o por estrategias de búsqueda más agresivas como reservas anticipadas, comparadores, extensiones y ofertas de última hora.