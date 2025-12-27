Jose, joven español viviendo en una furgoneta cámper: "Cobro una miseria, pero igual que todos ustedes"

"¿Soy pobre por vivir en una furgoneta?", es la pregunta con la que introduce su publicación en la red social TikTok José Antonio, un creador de contenido que comparte su vida en redes sociales. Esta vez, ha querido dar visibilidad a cómo es su vida viviendo en una furgoneta, y desmontar la crítica que más recibe: "romantizas la pobreza".

Él explica en su vídeo, que ha alcanzado más de 4.300 Me Gusta, que "el comentario que más recibo es que estoy normalizando la pobreza". "Y no te voy a negar que el queso que tomo es de marca blanca", bromea, enseñando una cuña de queso.

"Siempre que se me hace un vídeo viral, recibo los mismos comentarios", incide. "Y, a ver, no te voy a mentir, no estoy nadando en dinero. Cobro una miseria". A la vez, comparte en una imagen en que cifra se sitúa el salario mínimo (1.184 brutos al mes). "Pero igual que muchos de ustedes".

"Puede que para alguno mi vida sea de pobre, pero para mí esta vida que he elegido es de millonario. Podría tener todo el dinero del mundo que no lo cambiaría por nada. Dime tú a mí si esto no es vida", concluye en su vídeo José Antonio, que posee más de 32.000 seguidores en la red social.

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar su publicación y ha defendido su estilo de vida. "No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita", opina un internauta. "La vida de pobre somos nosotros pagando 1.000 euros de piso, agua, luz y sin poder llegar al mes. Yo diría que vive mucho mejor que varios", asegura otro. "Este es mi plan a futuro: comprar mi autocaravana y vivir así", cuenta otro.