Entra en el teletexto de TVE el día de Navidad: lo que se encuentra se comparte más que la marcha de España de Eurovisión
Entra en el teletexto de TVE el día de Navidad: lo que se encuentra se comparte más que la marcha de España de Eurovisión

Hay quien dice que ya le gustaría a la IA.

Sergio Coto
El tuit de @eonyoshi con el teletexto de TVE.

Las navidades se han convertido en un momento ideal para los que están de vacaciones y algo complicado para aquellos que no pueden huir de la rutina y siguen al pie del cañón en su puesto de trabajo

Durante estos últimos días de 2025, muchos son los medios de comunicación que ofrecen una programación más especial de lo habitual. Ejemplo de ello, son los programas especiales que se emiten durante las cenas de Nochebuena o Nochevieja, así como las películas navideñas en Navidad o Año Nuevo.

Entre esos programas, el que se emitió el pasado miércoles en TVE, Telepasión, en el que miembros y rostros conocidos de la cadena pública actúan en una ficción que engancha a una gran cantidad de personas. Por no hablar de los comentadísimos titulares del especial de Nochevieja de Cachitos de hierro y cromo

Pero hay más gente que también trabaja a diario y que ha querido tener un detalle en una de las funciones casi olvidadas en la televisión. Se trata del teletexto, un servicio que es gratis y sirve para acceder a información actualizada con cualquier televisor que tenga incluido la televisión digital terrestre (TDT).

En el caso de TVE, el teletexto sigue sin fallar a su cita y funciona para seguir informando a aquellos espectadores que quieran recurrir a él. Algo que ha hecho esta Navidad el usuario de la red social X @eonyoshi.

Al conectarse al teletexto de TVE en Navidad, el primer mensaje que se encontró fue un montaje de un árbol de navidad, el logo de la cadena pública y un mensaje. "El equipo de teletexto les desea una feliz Navidad y próspero año 2026", reza el escrito, al que algunos han reaccionado, diciendo que ya le gustaría a la inteligencia artificial.

Lo más sorprendente es que el mensaje se ha hecho más viral en redes sociales que el que publicó RTVE hace unas semanas, anunciando la marcha de España de Eurovisión tras el 'sí' de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a la participación de Israel. En concreto, 12.000 me gusta, por los 29.000 me gusta que acumula el tuit del teletexto.

