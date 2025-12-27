Rusia mira hacia la Luna y prepara un plan nuclear para 2036

El Gobierno de Vladímir Putin quiere estar a la par de Estados Unidos y China en cuanto al desarrollo espacial. Cabe recordar que desde soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en ir al espacio en 1961, rusia se ha enorgullecido de ello.

En este orden de ideas, Rusia quiere dar un golpe sobre la mesa y asentarse como una nación líder de la investigación e innovación espacial. Para ello, La Corporación Espacial Estatal de Rusia tiene un objetivo trazado: para el 2036, instalar una planta nuclear en la luna, así lo informa The Hindu Business Line.

“El proyecto es un paso importante hacia la creación de una estación lunar científica que funcione permanentemente y la transición de misiones únicas a un programa de exploración lunar a largo plazo”, afirma dicha entidad.

El plan nuclear de Rusia

Aunque no manifiesta explícitamente en el comunicado la actividad nuclear que se pretende llevar a cabo, entre los integrantes del proyecto se encuentran la corporación nuclear estatal rusa Rosatom y el Instituto Kurchatov, el instituto de investigación nuclear líder de Rusia, con ello se confirma que la intención nuclear de Rusia.

Además, Dmitry Bakanov, jefe de la Corporación Espacial Estatal de Rusia, es claro respecto a la intención de su país, y reafirma la intención nuclear. Es importante recalcar la relevancia del satélite natural de la tierra. La luna se encuentra a se encuentra a 384.400 km de nuestro planeta y modera el movimiento de la Tierra sobre su eje, lo que garantiza un clima más estable. También provoca mareas en los océanos del mundo.