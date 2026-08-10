¡Ojo! FACUA avisa de la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse

Los más previsores las tienen desde hace tiempo y quien más, quien menos, anda en estos días buscando dónde comprar sus gafas homologadas para disfrutar del eclipse del 12 de agosto.

No está de más recordar que sólo se consideran seguras las que tienen la certificación ISO 12312-2:2015, además del logo CE (de conformidad europea).

También, tras el aviso de FACUA-Consumidores en acción de este lunes, hay que tener en cuenta que las autoridades han ordenado retirar algunos modelos que estaban a la venta por riesgo de lesiones oculares.

Se trata de gafas de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia, cuyas irregularidades han sido detectadas por las administraciones de consumo de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón, ha informado en un comunicado.

Como detalla FACUA, en las órdenes de retirada se explica que el riesgo está en que "al estar el filtro por debajo del mínimo de transmitancia (excesivamente oscuro), el usuario solo ve oscuridad total y no consigue localizar el disco solar. Como reacción previsible, y estando de cara al sol, el usuario se desliza las gafas hacia la frente, las ladea o se las retira un instante para encuadrar la posición del sol con la intención de volvérselas a colocar inmediatamente".

Lo que puede ocurrir es que durante ese intervalo sin protección, los ojos queden expuestos a la radiación solar directa y se produzca "una lesión química o térmica en las células foveales de la retina".

Esto es lo que indica FACUA sobre cada una:

Lionstar (modelo LSP1) : "El producto ha sido incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas".

: "El producto ha sido incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas". ECP Eye Care Proffesional : "Incluidas por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta el 3 de agosto, con orden de retirada del mercado y prohibición de la comercialización".

: "Incluidas por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta el 3 de agosto, con orden de retirada del mercado y prohibición de la comercialización". Pelispan : La orden de retirada se incluyó en la red de alerta el 29 de julio de 2026 por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta.

: La orden de retirada se incluyó en la red de alerta el 29 de julio de 2026 por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta. Homanaje (modelo QW-50Z1) : Incluidas en la red de alerta el 29 de julio, también por la Xunta.

: Incluidas en la red de alerta el 29 de julio, también por la Xunta. Orro (modelo O37-R, lote 2603-01 y fecha de fabricación 2026-03) : Incluidas en la red de alerta por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja el 30 de julio.

: Incluidas en la red de alerta por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja el 30 de julio. Opticalia: "Se incluyeron en la red de alerta que coordina el Ministerio de Consumo el pasado 31 de julio por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón".

Según las recomendaciones del Ministerio de Consumo, es clave ver el eclipse con gafas certificadas que cumplan la normativa europea y seguir estos consejos:

Adquirir gafas solo en canales oficiales, tiendas especializadas o distribuidores recomendados por entidades científicas. Mantener las gafas puestas durante toda la fase parcial del eclipse, antes y después de la totalidad. Supervisar especialmente a niños y niñas, así como personas mayores, que pueden retirar accidentalmente la protección. No utilizar dispositivos ópticos (cámaras, prismáticos, telescopios) con gafas de eclipse; ya que requieren filtros solares específicos para instrumentación. Aunque se detecte una visión más reducida de lo deseable, siempre hay que mantener la gafa para mirar directamente al sol.