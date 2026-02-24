Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Cómo emular el colorete de Margot Robbie en 'Cumbres borrascosas': los productos de maquillaje que se utilizaron en la película

Siân Miller, maquilladora de la cinta, ha desvelado los tonos para crear el rubor de la protagonista. 

Margot Robbie, en una escena de 'Cumbres borrascosas'
Margot Robbie, en una escena de 'Cumbres borrascosas'WARNER BROS

Guste o no, Cumbres borrascosas es uno de los grandes estrenos de lo que llevamos de año. La adaptación de Emerald Fennell de la novela de Emily Brontë, con Margot Robbie y Jacob Elordi a la cabeza, sigue dando que hablar dos semanas después de su estreno y ha generado tanto alabanzas como rechazo. 

Uno de los aspectos de la película que más ha llamado la atención es la estética, en la que tanto el vestuario como el maquillaje juegan un papel fundamental para articular la historia que quiere contar Fennell.

Dos semanas después de su estreno, el colorete que Cathy, el personaje al que interpreta Margot Robbie, luce en la cinta ya se ha viralizado, con decenas de personas en redes sociales intentando emular el resultado. El rubor de las mejillas de Robbie es intenso y, en palabras de la propia maquilladora, Siân Miller, casi febril y queriendo emular un punto de "sudor". 

En una entrevista con la revista Allure, Miller ha desvelado los diferentes productos que utilizaron sobre el rostro de Robbie sobre la película, destacando que los coloretes van cambiando a medida que cambia la historia o que Cathy se traslada de escenario. 

Para las escenas en Cumbres borrascosas, la casa donde la protagonista pasa la infancia con Heathcliff, Miller utilizó el colorete Cheek Balm de Chanel en el tono Berry Boost, combinándolo con el labial Chanel Lip en el tono No.1. 

Margot Robbie, durante una escena de 'Cumbres borrascosas'
  Margot Robbie, durante una escena de 'Cumbres borrascosas' en la granja LintonWARNER BROS

Tras casarse con Edgar Linton, el personaje de Margot Robbie se muda y ahí se incorporan nuevos productos. Entre ellos, dos tonos diferentes del colorete superventas de Rare Beauty, el Soft Pinch Liquid Blush, concretamente los tonos Hope y Happy. 

Además, Miller y su equipo también utilizaron el colorete Flush Balm de Merit, una firma que aboga por las rutinas de belleza y maquillaje sencillas que acaba de llegar a España. La maquilladora ha confirmado que utilizaron los tonos Après y Postmodern. En el neceser del equipo tampoco faltó el colorete Labs Divine Cream Blush de Pat McGrath. 

Colorete Soft Pinch de Rare Beauty
  Colorete Soft Pinch de Rare BeautySEPHORA

La particularidad de la forma de aplicar el colorete de Robbie es que, al contrario de la moda actual que apuesta por utilizarlo cerca del ojo para levantar el rostro, la maquilladora de Cumbres borrascosas se ha centrado en aplicarlo sobre las mejillas. 

Miller también ha desvelado, además de los coloretes que se han utilizado, algunos de los productos que emplearon para los labios de Robbie. Según la maquilladora, alternaron entre el bálsamo con color de Burt's Bees en tono Rose y el mítico tono Pillow Talk de Charlotte Tilbury. 

