Ni 'El 47' ni 'La sociedad de la nieve': esta es la película más premiada de la historia de los Goya con 14 galardones

El presidente de la Academia con una de las estatuillas de los Goya en la presentación de la edición de 2025 en Granada

En esta edición de los Premios Goya, Los domingos de la cineasta Alauda Ruiz de Azúa, parte como gran favorita con trece nominaciones, seguida de Sirāt, de Óliver Laxe, que ha conseguido once candidaturas. Pase lo que pase el sábado, ninguna de las cintas podrá romper el récord como la película más premiada de la historia de los Goya.

Ese reconocimiento lo ostenta Mar adentro (2004), de Alejandro Amenábar, que consiguió alzarse con 14 galardones, incluidos todos los premios gordos, como Mejor película. Un gesta que tardará en repetirse.

Lo que sí puede lograr Los domingos si gana todas las categorías en las que está nominada, algo complicado, sería igualar a ¡Ay, Carmela!, la cinta de Carlos Saura que consiguió 13 premios Goya en 1991.

Mar adentro, al borde del pleno

La historia de Ramón Sampedro, un hombre que quedó tetrapléjico tras un accidente y que luchó durante más de dos décadas para tener una muerte digna, no solo conmovió a los espectadores, sino que también conquistó a los académicos.

El buen hacer de Amenábar y el reparto, encabezado por Javier Bardem, dio sus frutos y la película hizo prácticamente pleno. De las 15 candidaturas a las que optaba consiguió llevarse 14, entre ellos todos los premios gordos, como el de Mejor película y Mejor dirección para Amenábar. Además, el cineasta también consiguió el Goya al Mejor guión original junto a Mateo Gil.

En las seis categorías interpretativas, Mar adentro sí que hizo pleno:

Javier Bardem, Mejor actor

Lola Dueñas, Mejor actriz

Celso Bugallo, Mejor actor de reparto

Mabel Rivera, Mejor actriz de reparto

Tamar Novas, Mejor actor revelación

Belén Rueda, Mejor actriz revelación

Además, la película también se llevó a la Mejor dirección de fotografía, Mejor música original, Mejor dirección de producción, Mejor maquillaje y peluquería y Mejor sonido.

Para celebrar el 20º aniversario de este histórico triunfo, parte del equipo de Mar adentro se reunió en la pasada edición de los Goya. Lola Dueñas, Tamar Novas, Javier Bardem, Belén Rueda y Alejandro Amenábar se subieron al escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada para entregar el premio a la Mejor película y recordar el legado de la película.

"Una vida que niega la libertad no es vida", declaró Javier Bardem retomando las palabras de Ramón Sampedro.

Una película que cambió la conciencia social sobre la eutanasia en España

El cine tiene impacto en la sociedad, y eso fue evidente cuando se estrenó Mar adentro en 2004, una época en la que todavía no se había aprobado la eutanasia en España. La película contaba la historia real de Ramón Sampedro, un hombre que llevaba treinta años tetrapléjico y postrado en una cama después de un accidente en el mar y quería morir dignamente.

La película fue fundamental para sensibilizar sobre la eutanasia. “Tuvo una importancia tremenda en el debate público de la muerte digna. Fue fundamental. La historia de ramón Sampedro la conocían las personas que estaban pendientes del tema, que reclamaban la eutanasia, pero hasta que no salió la película no fue global”, explicó Javier Velasco, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, en un reportaje de El HuffPost sobre la representación de la muerte digna en el cine.

En ese mismo reportaje, José Luis Sánchez Noriega, catedrático de Historia y Teoría del Cine de la Universidad Complutense de Madrid, también recalcó la importancia de Mar adentro no solo en la sociedad, sino también en los cineastas que han abordado el tema posteriormente.

“Tuvo un impacto muy fuerte, hizo que la sociedad se planteara la eutanasia, que una persona con un sufrimiento insoportable pudiera decidir terminar con su vida. Esto que hoy es ley, aunque haya dificultes para aplicarlo, habría sido imposible sin esa película y sin ese caso real. La película sirvió para sensibilizar y para que hoy la eutanasia esté ampliamente aceptada como una norma”, comentó el catedrático.