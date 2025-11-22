Convierten una ventana en una puerta al patio de luces de la comunidad y viene la justicia con algo más que una sugerencia

Tras años de problemas y denuncias, la justicia dicta sentencia. Dos propietarios de un edificio en Sevilla decidieron transformar sin permiso una ventana de su vivienda en una puerta que daba directamente al patio de luces compartido, un espacio que pertenece a toda la comunidad. Además, aprovecharon ese patio para instalar una lavadora, macetas, un tendedero y otros objetos de uso personal, según recoge Trendencias.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha respaldado la decisión del juzgado de primera instancia y ha rechazado el recurso presentado por los vecinos. Según la sentencia, los propietarios deberán cerrar la puerta, reinstalar la ventana original y retirar todos los objetos del patio, devolviendo el espacio a su estado inicial.

El patio afectado forma parte de dos edificios distintos, lo que refuerza su condición de elemento común protegido por la Ley de Propiedad Horizontal. La intervención de los vecinos permitió que usaran el patio como si fuera parte de su vivienda, algo que la legislación española prohíbe sin la autorización de la comunidad.

La Ley de Propiedad Horizontal establece que ningún propietario puede modificar elementos estructurales o instalaciones comunes sin permiso y que tampoco puede hacer un uso privativo que impida el disfrute del espacio por parte de otros vecinos. Al ocupar el patio con objetos personales, los propietarios infringieron estas normas, limitando el uso común y causando perjuicio a los demás.

El Código Civil también respalda esta decisión, indicando que los elementos comunes de un edificio no pueden ser alterados ni utilizados de manera que afecten a los derechos de los demás copropietarios. Así que, finalmente, la Audiencia concluyó que los vecinos, al abrir el hueco en la pared y apropiarse del patio, impedían el uso equitativo del espacio compartido.