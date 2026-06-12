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7 escritores españoles que arrasan en el extranjero
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Una persona en una librería.

7 escritores españoles que arrasan en el extranjero

Sus novelas se traducen a decenas de idiomas, acumulan millones de lectores y triunfan en librerías de todo el mundo, consolidando el prestigio de la literatura española más allá de nuestras fronteras.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="El escritor Arturo Pérez-Reverte, posando frente a su libro 'El capitán Alatriste'""
Arturo Pérez-ReverteNovelista, periodista y miembro de la Real Academia Española, Arturo Pérez-Reverte es uno de los autores españoles más leídos y traducidos del mundo. Su obra combina aventura, historia y reflexión política, y ha conquistado a millones de lectores en decenas de países. Entre sus títulos más populares destacan ‘El capitán Alatriste’, ‘La tabla de Flandes’ y ‘El club Dumas’.Getty Images
alt="alt="El escritor Javier Cercas posando sobre un fondo negro""
  Javier CercasConsiderado una de las voces más influyentes de la literatura española contemporánea, Javier Cercas ha alcanzado una gran proyección internacional gracias a sus novelas y ensayos sobre la memoria, la identidad y la historia reciente. Entre sus obras más conocidas figuran ‘Soldados de Salamina’, ‘Anatomía de un instante’ y ‘El impostor’.Getty Images
alt="alt="La escritora Eva García Sáenz de Urturi posando junto a un ejemplar suyo""
  Eva García Sáenz de UrturiLa escritora alavesa se ha convertido en una referencia del thriller histórico y policiaco en español. Sus novelas han sido traducidas a numerosos idiomas y cuentan con una amplia comunidad de lectores dentro y fuera de España. Su mayor éxito es la trilogía de la Ciudad Blanca, junto a títulos como ‘Aquitania’, ganadora del Premio Planeta.Getty Images
alt="alt="El escritor Fernando Aramburu firmando un ejemplar suyo""
  Fernando AramburuUno de los autores españoles más reconocidos de la última década gracias a su capacidad para retratar la realidad social y política de España. El éxito internacional de ‘Patria’, traducida a múltiples idiomas y adaptada para televisión, lo consolidó como una figura imprescindible de la narrativa actual. También destacan novelas como ‘Los vencejos’ y ‘Años lentos’.Getty Images
alt="alt="La escritora Rosa Montero""
  Rosa MonteroUna periodista y escritora de larga trayectoria que ha construido una obra caracterizada por la exploración de las emociones, la identidad y la condición humana. Sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas y cuentan con un amplio reconocimiento internacional. Entre sus títulos más populares se encuentran ‘La loca de la casa’ y ‘La ridícula idea de no volver a verte’.Getty Images
alt="alt="La escritora María Dueñas junto a un ejemplar suyo en la Feria del Libro""
  María DueñasEsta escritora irrumpió en el panorama literario con un fenómeno editorial que trascendió fronteras. Sus novelas, traducidas a decenas de idiomas, combinan historia, romance y aventura, atrayendo a lectores de todo el mundo. Entre sus obras más exitosas destacan ‘El tiempo entre costuras’, ‘Sira’ y ‘Las hijas del Capitán’.Getty Images
alt="alt="El escritor Juan Gómez-Jurado posando junto a un ejemplar suyo""
  Juan Gómez-JuradoEspecializado en el thriller y el suspense, se trata de uno de los autores españoles con mayor proyección internacional en la actualidad. Sus novelas han sido traducidas a numerosos idiomas y han cosechado millones de lectores. Su serie protagonizada por Antonia Scott se ha convertido en un auténtico fenómeno editorial.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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