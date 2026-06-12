Wyoming responde a los tuits de Abascal yendo a dar donde más duele: "¿Este señor dónde vive?"

El presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, ha contestado a los tuits que publicó este miércoles el líder de Vox, Santiago Abascal, tras la oleada de violencia contra los inmigrantes vivida en Belfast después de un apuñalamiento en plena calle, viralizado y convertido en un grito radical contra los migrantes, ya que el atacante era negro y el agresor blanco.

"Está por un lado, el papa León XIV en Arguineguín, donde ha recordado que los inmigrantes que se juegan la vida para llegar a Europa 'no son solo números' y que la dignidad humana no se pierde al cruzar una frontera", ha comenzado diciendo.

Hasta ha bromeado con que él haría caso al papa porque, en su opinión, "parece un tipo listo debido a que con el calor que tiene es el único obispo que se ha vestido de blanco".

Después Wyoming ha continuado contando los incidentes producidos en la capital de Irlanda del Norte: "Se ha vivido la segunda noche de disturbios en Belfast contra los migrantes, donde la policía ha tenido que frenar a una turba dirigida por la ultraderecha que pretendía asaltar un hotel donde, según las redes sociales, se refugiaban solicitantes de asilo, niños incluidos"

Ante estos dos sucesos, el humorista ha comentado que "nos han ofrecido dos modelos de cómo hay que tratar a los inmigrantes, uno es con solidaridad y empatía y el otro con intransigencia y violencia". Wyoming se ha posicionado: "Entre el civismo y la barbarie, elijo el civismo. Me da igual si lo dice el papa o Mickey Mouse".

La respuesta a Abascal

El presentador de laSexta ha aprovechado para recordar los tuits que publicó Abascal: "Europa no está condenada a convivir pasivamente con quienes la apuñalan, degüellan y violan en plena calle todos los días". A este primero le ha contestado con contundencia: "¿Este señor dónde vive? ¿En qué barrios están degollando todos los días a españoles y violando en plena calle a la gente? Es grave lo que dice, señor Abascal, piénsalo".

También ha mostrado un segundo tuit en el que el líder de Vox decía lo siguiente: "Alguien ha traído a esos criminales. Alguien les ha llamado, les ha abierto las puertas y los ha soltado alegremente en nuestras calles".

"Parece que algunos sueñan con un Belfast en España", ha reaccionado. Ahí es cuando Wyoming ha rematado diciendo que "lástima que de todas las cosas que Abascal podía aprender de Irlanda sea esto y no hablar inglés".

"Insisto, hay dos modelos migratorios en el mundo, el de la solidaridad y derechos humanos y el de la prioridad nacional y la violencia. Tengo claro que en esta materia estoy con el papa, pero solo en esto", ha terminado.