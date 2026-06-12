Trump afirma que la guerra con Irán "terminó", pero Teherán enfría las expectativas de un acuerdo

El presidente estadounidense Donald Trump habla con su equipo en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 11 de junio de 2026.

Las esperanzas de paz entre Irán y Estados Unidos crecieron el viernes después de que el presidente Donald Trump dijera que se podría firmar un acuerdo tan pronto como este fin de semana, incluso cuando Teherán dijo que no había tomado una decisión final sobre un pacto.

El acuerdo, si se confirma, sería el avance diplomático más significativo hasta el momento para poner fin a la guerra de tres meses, que ha matado a miles de personas y ha elevado considerablemente los precios mundiales de la energía después de que Irán prácticamente cerró el Estrecho de Ormuz al transporte marítimo.

"Acabamos de llegar a un gran acuerdo sobre la guerra con Irán", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el jueves.

"El estrecho se abrirá oficialmente tan pronto como firmemos, lo que podría ser pronto, muy pronto, tal vez durante el fin de semana en Europa", dijo, añadiendo que el vicepresidente JD Vance asistiría a la firma del acuerdo.

Cuando se le preguntó si el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, había aprobado el acuerdo, Trump dijo: "Entiendo que la respuesta es sí".

Desde mediados de marzo, Trump ha afirmado repetidamente que estaba cerca de llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. Las dos partes intercambiaron ataques esta semana, forzando un alto el fuego anunciado en abril.

Los medios iraníes citaron al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, afirmando lo siguiente: gran parte del acuerdo ha sido finalizado, pero Irán no cederá en sus líneas rojas.

"No hemos llegado a una conclusión final sobre este asunto", afirmó. "Ésta es una cuestión muy importante que actualmente está siendo revisada por los órganos de toma de decisiones pertinentes".

LOS MERCADOS SE Recuperan A PESAR DE LA TENSIÓN

Las acciones asiáticas se unieron a un fuerte repunte mundial el viernes con la esperanza de que finalmente se materialice un acuerdo de paz, mientras que los precios del petróleo cayeron a mínimos de dos meses.

Aún así, la tensión se mantuvo alta alrededor del Estrecho de Ormuz, con fuerzas estadounidenses derribando dos drones de ataque unidireccionales iraníes después de que Teherán intentara atacar barcos comerciales que transitaban por la vital vía fluvial, dijo un funcionario estadounidense.

El ejército de Irán impidió que un petrolero transitara por el estrecho, dijeron los medios estatales, informando sobre el sonido de explosiones a primera hora del viernes.

El anuncio de Trump se produjo después de que cancelara los ataques militares planeados contra Irán, citando avances en las conversaciones.

"Es un memorando de entendimiento muy fuerte que es un poco conceptual", dijo Trump a los periodistas.

Trump ha dicho repetidamente que cualquier acuerdo de paz debe garantizar que Irán no pueda desarrollar un arma nuclear. Irán niega que esté buscando tal arma.

Las exigencias de Irán incluyen el levantamiento de las sanciones internacionales, la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados y el reconocimiento de su control del Estrecho de Ormuz.

"Lo más importante es que no habrá armas nucleares en Irán. Eso significa que no se desarrollarán ni se comprarán", dijo Trump más tarde durante un evento de campaña celebrado por teléfono.

Huelgas de ojo por ojo

Más temprano el jueves, Trump dijo que Estados Unidos golpearía a Irán "muy duro esta noche" y que eventualmente quería tomar su centro de infraestructura petrolera, la isla Kharg.

El conflicto se ha convertido en un dolor de cabeza político para la Casa Blanca, y las encuestas muestran que los índices de aprobación de Trump se están hundiendo en medio de la ira de los votantes por los altos precios de la gasolina.

Algunos republicanos han expresado abiertamente su preocupación de que la impopularidad de la guerra pueda costarles el control del Congreso en las elecciones de mitad de período de noviembre.

Pero las consideraciones políticas de Trump también incluyen convencer a los halcones iraníes dentro de su Partido Republicano, que frustraron un esfuerzo anterior, de que cualquier acuerdo cierra el camino de Teherán hacia el desarrollo de un arma nuclear.

La reacción de otras potencias de Oriente Medio también será crucial.

Trump dijo en las redes sociales que el acuerdo había sido aprobado por países como Israel, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu dijo en un comunicado después de que el líder israelí y Trump hablaran que Israel no era parte del memorando de entendimiento con Irán.

Netanyahu expresó su agradecimiento por el compromiso de Trump de asegurar un acuerdo que incluya la eliminación del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, la limitación de la producción de misiles y el fin del apoyo a los representantes regionales, según muestra el resumen.

Teherán ha estado exigiendo el fin de los ataques israelíes en el Líbano, donde los combates han continuado en una guerra paralela entre Israel y militantes de Hezbollah respaldados por Irán.