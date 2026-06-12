¿Estaríamos preparados para saber que no estamos solos en el universo? Los dilemas que propone Spielberg en 'El día de la revelación'

Steven Spielberg está fascinado con los aliens y con la posibilidad de que hayan venido a la Tierra a visitarnos desde hace décadas. Su carrera es buena muestra de ello y ahí están, por ejemplo, grandes películas como Encuentros en la tercera fase. Cuatro décadas después de su estreno, el director vuelve a explorar esta temática en El día de la revelación, que llega este viernes a las salas de cine.

En la película, un thriller de ciencia ficción, Spielberg arranca con la brecha de seguridad de una empresa privada que colaboró durante décadas con el gobierno para ocultar información sobre las visitas de aliens a Estados Unidos.

Uno de los empleados, que es un prodigio de las matemáticas y al que da vida Josh O’Connor, roba parte de las grabaciones de vídeo en las que se muestran desde esas llegadas hasta torturas hacia esos aliens. Todo forma parte de un plan que pretende exponer esta realidad que ha permanecido oculta y que los ciudadanos sepan la verdad.

A partir de esa premisa surge la gran pregunta que plantea Spielberg durante las dos horas y media que dura la película: ¿cómo se tomarían los ciudadanos saber que no estamos solos en el universo? Y, como consecuencia, ¿es mejor que no sepan la verdad?

Paralelamente al robo de información confidencial, una presentadora del tiempo en una cadena de noticias de Kansas interpretada por una hipnótica Emily Blunt comienza a tener comportamientos extraños, como quedarse en blanco en directo mientras emite sonidos guturales que solo Daniel, el personaje de Josh O'Connor, comprende.

Parte de la trama sigue a estos dos protagonistas, mientras que otra de las narrativas aborda esa gran pregunta sobre de qué manera impactaría en la sociedad que no estuviéramos solos en el universo.

Josh O'Connor en 'El día de la revelación' UNIVERSAL

El poder de la verdad

Spielberg ubica la película en el medio de una crisis geopolítica como las que estamos acostumbrados a ver en los informativos cada día en los últimos años. En este caso, la tensión es entre Corea y Estados Unidos, con una amenaza de Tercera Guerra Mundial.

Esa es la excusa del máximo responsable de Wardex, la empresa que hecho todo tipo de experimentos con los aliens que han visitado la Tierra, para seguir ocultando la información. Según él, saber que no estamos solos haría que la sociedad entrara en un estado de caos absoluto que no haría más que agravar el contexto actual.

En el otro lado de la moneda están los trabajadores que quieran revelar todo lo que se ha ocultado durante décadas para que cada ciudadano sea capaz de formar su propia opinión, defendiendo que tienen derecho a saber la verdad.

Colin Firth, máximo responsable de Wardex en 'El día de la revelación' UNIVERSAL

El director juega con ese dilema y se lo plantea al espectador, que lo puede extrapolar no solo a las conspiraciones de que hay vida inteligente en otros planetas, sino en cualquier otro debate social o político de actualidad.

¿Dejaríamos de creer en Dios si existieran los aliens?

La religión también aparece como telón de fondo en la película ya que Spielberg recuerda que en la mayoría de sociedades hemos sido educados para creer en un ente superior como puede ser Dios. ¿Se vería amenazado este Dios si se desvela que en existen en el universo otros seres superiores como, en este caso los aliens?

Es otra de las preguntas que plantea el cineasta durante la película y que invitan, de nuevo, a reflexionar al espectador al mismo tiempo que se va resolviendo la trama principal de la película que busca hacer pública toda esa información.

Para qué estamos aquí y por qué hay que empatizar

A lo largo de las casi dos horas y media que dura El día de la revelación, muchos de los personajes se preguntan para qué están en el universo. Es especialmente notable en el caso de Margaret, el personaje al que interpreta Emily Blunt, que sufre por no sentirse lo suficientemente realizada en su trabajo como presentadora del tiempo y que no tiene claro qué hacer en el futuro.

Emily Blunt, en una escena de 'El día de la revelación' UNIVERSAL

Finalmente su personaje termina siendo fundamental para el desarrollo de la trama gracias al 'simple' don de saber entender a las personas que la rodean, detectando sus problemas y ayudando a resolverlos. En ese sentido, Spielberg traza un paralelismo con los aliens, a los que en la cinta se ha sometido a experimentos biológicos y violencia, haciendo ver que no son el enemigo.

Una reflexión que, de nuevo, se puede aplicar a cualquier contexto actual y que enlaza otra vez con la gran pregunta de la película sobre si estaríamos preparados para aceptar que hay vida inteligente en otros planetas. Una pregunta que Spielberg responde a su manera, con un final emocionante que no dejará al público indiferente.