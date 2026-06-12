Preguntan a Juan Echanove sobre "quién empuña hoy la escopeta": el actor lo tiene claro y así responde 

El actor Juan Echanove ha sido uno de los entrevistados en el programa La noche de Aimar, el espacio que tiene Aimar Bretos en laSexta. Durante la conversación con el periodista de la Cadena SER, próximo presentador del Hoy por hoy, ha hablado sobre el estado de la democracia española y el auge de movimientos antidemocráticos entre la juventud.

Bretos le ha preguntado directamente a Echanove por "quién empuña hoy la escopeta". Tras dudar en el inicio de su respuesta, el actor de series como Cuéntame se ha referido a los más jóvenes.

"Creo que de alguna manera, todos aquellos que... Lamentablemente gente muy joven que creen que la democracia es algo de lo que se puede prescindir porque creen que es mucho más importante obtener una serie de derechos limitados e inmediatos si no tenemos democracia", ha comenzado diciendo.

Echanove, entonces, ha afirmado que "no se dan cuenta de que sin democracia no va a haber ningún derecho, ni los inmediatos ni los medianos". "No va a haber ninguno. Si perdemos la democracia, perdemos todo", ha asegurado.

El presentador le ha comentado que esa idea no está calando y que es precisamente el apoyo a las fuerzas más ultraderechistas el que sí que lo está haciendo, tal y como reflejan encuestas como el CIS.

"Lo único que puedo hacer es poner todo de mi parte para decir que la democracia es el bien más preciado que tenemos entre las manos, aun cuando cosas que ocurran no me gusten y que me atañan directamente a mí o a mi manera de pensar. Mi ideología siempre será la que es, pero, evidentemente, no voy a pensar que todo lo bueno está de mi lado y todo lo malo está del lado del otro. No lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora", ha sentenciado.