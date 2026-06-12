La UE advierte a Albania que el resort de los Trump amenaza su adhesión: la 'revolución del flamenco' sigue en la calle

Manifestantes gritan contra un complejo turístico de lujo en una zona protegida, promovido por la familia Trump, en Tirana (Albania), el 11 de junio de 2026.

La Comisión Europea (CE) ha advertido que un complejo turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, podría comprometer el proceso de adhesión de Albania a la UE si las autoridades no garantizan su compatibilidad con la legislación medioambiental europea.

"Estamos siguiendo de cerca los desarrollos en el paisaje protegido de Vjosa-Narta", señaló el portavoz comunitario Guillaume Mercier, quien precisó que Bruselas "ya ha expresado sus preocupaciones al ministro de Medio Ambiente sobre las posibles deficiencias del proyecto".

Según el citado portavoz, el ministro de Medio Ambiente albanés se comprometió ante la Comisión a suspender las obras y a realizar una evaluación de impacto ambiental "en consulta con la sociedad civil".

Sin embargo, el primer ministro, Edi Rama, ha defendido públicamente en repetidas ocasiones que el proyecto seguirá adelante.

El Ejecutivo comunitario recordó que, para cerrar el capítulo 27 de las negociaciones de adhesión -relativo al medio ambiente y el cambio climático-, Albania debe alinearse plenamente con las directivas europeas de Aves y Hábitats y poner fin a su legislación de inversiones estratégicas de 2015. "Albania debe abstenerse de acciones que puedan comprometer el cumplimiento de los criterios de cierre del capítulo 27", subrayó el portavoz.

La polémica

Los proyectos que se prevén en Albania son, en realidad, dos: el primero es un resort en la isla de Sazan, antigua base militar comunista, valorado en unos 1.400 millones de euros, para cuyo desarrollo el Gobierno albanés concedió en 2024 el estatus de inversor estratégico a Affinity Partners, empresa de Kushner, marido de Ivanka Trump. A ella el sitio le "fascinó" cuando lo vio.

El segundo es un desarrollo turístico en los humedales protegidos de Vjosa-Narta, cerca de Zvernec, estimado en más de 4.000 millones de euros, en manos de los socios cataríes de Kushner, los hermanos Al-Khayyat. La Fiscalía Especial Anticorrupción de Albania ya abrió una investigación sobre las transferencias de títulos de propiedad que permitieron la construcción del segundo.

No es la primera vez que un proyecto inmobiliario de Kushner genera tensiones en los Balcanes: en Serbia, un plan similar en Belgrado desembocó en protestas y en cargos penales contra un ministro del Gobierno serbio por abuso de cargo y en la retirada de Kushner.

"Ivanka, vete a casa": los megaproyectos de lujo de los Trump generan protestas masivas en Albania Miles de personas toman las calles de Tirana y chocan con la seguridad privada de la hija y el yerno del presidente de EEUU para defender una isla protegida y un humedal único en el Mediterráneo de los bulldozers de su empresa.

A la calle

Los proyectos han desatado semanas de protestas masivas en Albania bajo el lema "Albania no está en venta" en Tirana y otras ciudades, que se intensificaron tras los enfrentamientos del 31 de mayo entre manifestantes y guardias de seguridad privada en Zvernec. Anoche mismo, se repitieron las protestas en la llamada ya Revolución del flamenco, porque ese es uno de los animales protegidos en la zona donde se quieren levantar los edificios de lujo de los Trump.

"Albania no está en venta", "Ivanka, vete a casa", "Cancelad el proyecto" y "Manos fuera de Vjosa-Narta" son algunas de las consignas más repetidas durante las protestas celebradas en Zvërnec, donde se congregaron este sábado varios centenares de personas, en su mayoría jóvenes y familias.

"No estamos en contra de la inversión extranjera, ni de Kushner, ni de los árabes, ni de quienes sean, pero sí estamos en contra de la destrucción de nuestra naturaleza y de nuestra tierra por beneficio económico", declaró una joven manifestante años al canal Syri TV en Vlora, cita la agencia EFE.

Otro participante afirmó que las protestas también denuncian que desde hace años las mejores tierras costeras acaban en manos de oligarcas albaneses y extranjeros con acuerdos y proyectos opacos. "En sus complejos turísticos de lujo, a los albaneses corrientes solo les queda trabajar como limpiadores y jardineros", lamentó.

La imagen más llamativa de las manifestaciones ha sido la presencia constante del color rosa: muchos participantes acuden vestidos con prendas de ese color o portando flotadores con forma de flamenco. Otros exhiben banderas diseñadas para la ocasión en las que el águila bicéfala negra de la bandera nacional albanesa ha sido sustituida por un flamenco rosa de dos cabezas.

Con el color que sea, la marea no da señales de disminuir e incluso se ha internacionalizado, con protestas de la diáspora albanesa en Italia, EEUU y Canadá.

Para el Gobierno el dolor de cabeza es doble, porque las manifestaciones han evolucionado hacia algo más que una simple protesta medioambiental y para muchos participantes representan una revuelta contra las dos grandes figuras políticas que han dominado Albania durante las últimas tres décadas. En las calles de Tirana se escuchan cánticos como "Rama a la cárcel, Berisha a la cárcel", dirigidos tanto contra el actual primer ministro socialista, Edi Rama, en el poder desde 2013, como contra el veterano líder opositor Sali Berisha, figura central de la política albanesa desde los años noventa.

Para muchos manifestantes, ambos representan "dos caras del mismo sistema agotado", estrechamente vinculado a los intereses de las élites económicas nacionales e internacionales.

Rama, sin embargo, ha rechazado las críticas y ha calificado las protestas como una "guerra híbrida" impulsada desde el extranjero e incluso llegó a acusar a Irán de alimentar el descontento y difundir, según sus palabras, "noticias falsas" en las redes sociales.