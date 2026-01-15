Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
7 escritores españoles muy de moda en los últimos meses cuyos libros merecen la pena leer
Cultura
Cultura
Una mujer lee un libro mientras bebe una taza de café

Leer está más de moda que nunca: las librerías rebosan recomendaciones y nombres que suenan con fuerza, confirmando que la narrativa española vive un momento estimulante. Aquí van siete escritores que no te puedes perder.

David Uclés
David Uclés
Tras el gran impacto de 'La península de las casas vacías', Uclés ha vuelto a acaparar titulares: ganó el Premio Nadal y su nueva obra que está a punto de salir a la luz ('La ciudad de las luces muertas') ha sido presentada como una de las novelas más esperadas del año por su mezcla de realismo mágico y memoria histórica.
Javier Cercas
  Javier Cercas
Un escritor que ha estado siempre presente en la conversación literaria, pero que este 2025 lanzó 'El loco de Dios en el fin del mundo', un libro híbrido entre crónica, ensayo y relato que nace de un viaje con el Papa Francisco. Ideal para lectores interesados en ensayo narrativo con hondura humana.
Sara Mesa
  Sara Mesa
Sigue consolidando su obra con una novela que explora la burocracia, la incomunicación y la precariedad desde una prosa seca y certera. 'Oposición' ha aparecido en muchas listas y reseñas como lectura imprescindible de la temporada por su mirada sobre lo cotidiano y lo absurdo del sistema.
Cristina Fernández Cubas
  Cristina Fernández Cubas
La maestra del cuento regresó con una colección que muchos medios han incluido entre lo mejor del año. 'Lo que no se ve', una combinación de relatos que recuperan su ambigüedad característica, lo extraño y lo inasible. Perfecta para quienes disfrutan del microrrelato y la atmósfera inquietante.
Juan Gómez-Jurado
  Juan Gómez-Jurado
El autor de thriller más leído en español sigue imparable con el cierre del universo 'Reina Roja', uno de los acontecimientos editoriales más comentados de los últimos meses. 'Todo Muere' es un libro lleno de ritmo, giros constantes y una legión de lectores fieles que lo mantienen en lo más alto.
Eva García Sáenz de Urturi
  Eva García Sáenz de Urturi
Tras conquistar al gran público con la Trilogía de la Ciudad Blanca, la escritora cerró su exitosa saga de fantasía 'La saga de los longevos' con la publicación de 'Los Hijos de Adán' y 'El Camino del Padre'. Libros llenos de misterio, memoria y emoción, confirmando su enorme tirón comercial.
Fernando Aramburu
  Fernando Aramburu
Aramburu continúa siendo una referencia literaria tras su éxito con 'Patria', y este último año ha publicado 'Hombre caído', una colección de catorce cuentos que exploran la fragilidad de las relaciones humanas con humor, ironía y toques surrealistas, confirmando su maestría en el relato breve.
