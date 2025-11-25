Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
7 escritores de novela histórica para no levantarte del sofá en varios días
Cultura
Cultura
Un hombre leyendo en una biblioteca repleta de libros

7 escritores de novela histórica para no levantarte del sofá en varios días

Leerlos es un viaje tan absorbente que resulta imposible levantarse del sofá hasta haber llegado a la última página.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
alt="alt="El escritor Ken Follett, en una imagen de archivo.""
Ken FollettUno de los maestros indiscutibles de la novela histórica moderna. Con obras como Los pilares de la Tierra, combina tramas trepidantes, personajes intensos y recreaciones detalladas de distintas épocas.NurPhoto via Getty Images
alt="alt="BARCELONA, CATALUÑA, ESPAÑA - 23 DE ABRIL: El escritor Juan Gómez Jurado, el 23 de abril de 2025 durante la firma de uno de sus ejemplares, el 23 de abril de 2025 en la Diada de San Jordi 2025, el 23 de abril de 2025 el 23 de abril, el 23 de abril de 2025 2025, el 23 de abril de 2025 en Barcelona, ​​el 23 de abril de 2025 Cataluña, España. Barcelona vuelve a vivir una nueva Diada de Sant Jordi, en la que se llena de libros y rosas, en una edición en la que crece el número de puestos de libros profesionales y la superficie para buscar una mayor comodidad, hasta los 3.500 metros cuadrados en diez espacios de siete distritos de la ciudad. El Passeig de Gràcia de Barcelona está implementando por primera vez un plan de autoprotección (PAU), como ya ocurre con otros eventos con un alto número de asistentes. Este año, hay más stands que el año pasado, con 400, 348 de libros y 52 de rosas, a los que hay que sumar un centenar más de libros que se ubican a las puertas de las librerías, lo que eleva el número de stands entre libros y rosas a 500. (Foto de David Zorrakino/Europa Press vía Getty Images)""
Juan Gómez-JuradoAunque es más conocido por el thriller, muchas de sus obras están construidas sobre un sólido trasfondo histórico o geopolítico. Su narrativa ágil y adictiva lo convierte en una apuesta segura para no soltar el libro.Europa Press via Getty Images
alt="alt="MADRID, ESPAÑA - 10 DE JUNIO: El escritor Ildefonso Falcones firma durante la 82.ª Feria del Libro de Madrid, celebrada en el Parque del Retiro el 10 de junio de 2023 en Madrid, España. La Feria del Libro se celebra anualmente para promover el libro, la lectura y las actividades de empresas, entidades e instituciones que editan, distribuyen o venden libros al público. Decenas de autores asisten a la 82.ª edición de la Feria, que se celebra bajo el lema «Somos de Ciencias y Letras», con un total de 36 stands, además de los 24 de la zona central del recorrido, y que permanecerá abierta hasta el 11 de junio. (Foto de Isabel Infantes/Europa Press vía Getty Images)""
Ildefonso FalconesEspecialista en grandes frescos históricos ambientados en España, como La catedral del mar o Los herederos de la tierra. Sus novelas destacan por su rigor documental y su capacidad para sumergir al lector en otra época.Europa Press via Getty Images
alt="alt="MADRID, ESPAÑA - 2 DE SEPTIEMBRE: El autor Arturo Pérez-Reverte presenta en un desayuno de prensa su nueva novela, «Misión en París», en el Hotel Palace, el 2 de septiembre de 2025 en Madrid, España. Pérez-Reverte recupera al Capitán Alatriste en esta novela ambientada en París. (Foto de Jesús Hellín/Europa Press vía Getty Images)""
Arturo Pérez-ReverteAutor de El capitán Alatriste y numerosas obras ambientadas en conflictos y momentos históricos clave. Su estilo directo, irónico y cinematográfico lo ha convertido en uno de los escritores más influyentes del género.Europa Press via Getty Images
alt="alt="Mario Vargas Llosa, escritor (Foto por Quim Llenas / Cover / Getty Images)""
Mario Vargas LlosaPremio Nobel de Literatura, ha escrito novelas históricas brillantes como La guerra del fin del mundo o La fiesta del Chivo. Su profundidad psicológica y su capacidad para retratar procesos sociales lo hacen único.Cover/Getty Images
alt="alt="MADRID, ESPAÑA - 4 DE JUNIO: El escritor Santiago Posteguillo Gómez firma libros en la 82.ª Feria del Libro de Madrid, celebrada en el Parque del Retiro el 3 de junio de 2023 en Madrid, España. La Feria del Libro se celebra anualmente para promover el libro, la lectura y las actividades de empresas, entidades e instituciones que editan, distribuyen o venden libros al público. Decenas de autores acuden a la Feria, que este año se celebra bajo el lema «Somos de Ciencias y Letras», con un total de 36 stands, además de los 24 de la zona central del recorrido, y que permanecerá abierta hasta el 11 de junio. (Foto de Isabel Infantes/Europa Press vía Getty Images)""
Santiago PosteguilloEl gran referente español de la novela histórica sobre la Antigua Roma. Sus trilogías sobre Escipión, Trajano o Julia Domna mezclan documentación exhaustiva con un ritmo narrativo absorbente.Europa Press via Getty Images
alt="alt="LONDRES, INGLATERRA - 4 DE MARZO: Hilary Mantel en una firma de libros de su nuevo libro, "El Espejo y la Luz", en Waterstones Piccadilly el 4 de marzo de 2020 en Londres, Inglaterra. "El Espejo y la Luz" es el último libro de la trilogía Wolf Hall de Hilary Mantel. (Foto de Peter Summers/Getty Images)""
Hilary MantelReconocida mundialmente por su trilogía sobre Thomas Cromwell, ambientada en la corte de Enrique VIII. Con prosa elegante y una visión novedosa de personajes históricos, es una de las grandes voces del género.Peter Summers
Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 