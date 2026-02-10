Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
7 libros de Ruiz Zafón para leer y celebrar el 25 aniversario de 'La sombra del viento'
Cultura
Cultura

7 libros de Ruiz Zafón para leer y celebrar el 25 aniversario de 'La sombra del viento'

Su obra más famosa obtuvo 15 millones de ejemplares vendidos.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
alt="alt="BARCELONA, ESPAÑA - 17 DE NOVIEMBRE: Carlos Ruiz Zafón presenta su nuevo libro «El Laberinto de los Espíritus» el 17 de noviembre de 2016 en Barcelona, ​​España. (Foto de Robert Marquardt/Getty Images)""
El laberinto de los espíritusUna investigación llena de conspiraciones cierra la saga del Cementerio de los Libros Olvidados.Robert Marquardt via getty images
alt="alt="Un anciano leyendo su Biblia mientras está sentado afuera.""
El juego del ángelMarcado por la ambición y los secretos se ve atrapado en un pacto oscuro y peligroso.Getty Images
El palacio de la medianocheDos huérfanos se ven perseguidos por un ser vengativo en la Calcuta colonial.Getty Images
El príncipe de la niebla
Una familia se enfrenta a una presencia sobrenatural en un inquietante pueblo costero.Leonardo Cendamo via Getty Images
alt="alt="Un hombre leyendo en una biblioteca repleta de libros""
Las luces de septiembreUn siniestro fabricante de autómatas esconde un secreto que amenaza a una familia recién llegada.Getty Images
alt="alt="Carlos Ruiz Zafon, Barcellona writer, Milano, Italy, 13th September 2017. (Photo by Leonardo Cendamo/Getty Images)""
El cementerio de los libros olvidadosEdición recopilatoria que reúne la célebre tetralogía ambientada en una Barcelona gótica y literaria.Getty Images
MarinaUna historia de amor juvenil envuelta en misterio, ambientada entre sombras y recuerdos del pasado.Getty Images
Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO