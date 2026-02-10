Se topa con un Ferrari y un Lamborghini en su jardín y se destapa una trama criminal con tres detenidos

La mañana del 27 de noviembre de 2025, una residente francés en Yvelines, se llevó una gran sorpresa al asomarse a su jardín y encontrarse un Ferrari F8 Tributo y un Lamborghini Huracán STO descansaban entre el césped y los arbustos. Lejos de tratarse de un extravagante regalo, la mujer llamó de inmediato a la policía francesa.

Los agentes confirmaron pronto que ambos vehículos de lujo habían sido robados horas antes y presentaban daños importantes, claros indicios de una huida precipitada y de un enfrentamiento previo entre los ladrones y las fuerzas del orden.

Una operación nocturna fallida

Para entender cómo acabaron estos coches en un jardín particular, hay que retroceder unas horas. A las 2:12 de la madrugada, un taller mecánico de Richebourg, especializado en el almacenamiento de vehículos de alta gama, alertó a las autoridades. El propietario había recibido una notificación en su teléfono a la 1:06 a. m. cuando varios individuos habían irrumpido en sus instalaciones.

Los asaltantes forzaron una caja fuerte con una palanca y un destornillador, robando ocho llaves, credenciales de acceso y una cámara. Para huir, utilizaron un Toyota Yaris para derribar la puerta de salida y se llevaron dos coches emblemáticos, identificables por los símbolos del Cavallino Rampante y del Toro.

Persecución, choques y coches destrozados

Durante la huida, en la localidad de Vert, los ladrones se saltaron un control policial y embistieron la parte trasera de un coche patrulla. Las cámaras de vigilancia los captaron por última vez a las 2:26 a. m. en Mantes-la-Ville.

Horas después, alrededor de las 5:20 a. m., los vehículos aparecieron abandonados y gravemente dañados. Según un medio francés, los expertos estiman que los desperfectos ascienden a unos 360.000 euros, dejando los superdeportivos prácticamente inservibles.

Errores que delataron a los sospechosos

En el lugar, la policía recogió huellas dactilares y muestras de ADN, incluidas gotas de sangre: uno de los implicados se había lesionado al romper una ventana. Las grabaciones de seguridad revelaron escenas como la de un ladrón incapaz de arrancar un Ferrari 296 GBT antes de huir a pie.

Otro logró poner en marcha el Lamborghini, mientras que el tercero, herido, intentaba borrar rastros con gel desinfectante antes de escapar en el Ferrari F8 Tributo. El análisis de las comunicaciones telefónicas permitió a la Brigada de Investigación de Mantes-la-Jolie localizar a los tres sospechosos.

Detenciones, perfiles y decisión judicial

Los tres hombres, de entre 20 y 25 años, fueron arrestados el 27 de enero de 2026 y comparecieron ante el tribunal de Versalles. Admitieron en líneas generales los hechos y solicitaron un aplazamiento para preparar su defensa. Uno de ellos alegó graves dificultades económicas y afirmó haber respondido a un anuncio en internet que ofrecía 3.000 euros por participar en el robo.

Aunque todos aseguraron buscar trabajo y vivir con sus padres, uno de los acusados contaba ya con cuatro condenas previas. Ante el riesgo de reincidencia, la fiscalía solicitó prisión preventiva. El tribunal aceptó la petición y ordenó el encarcelamiento inmediato hasta la nueva vista fijada para el 25 de marzo de 2026.