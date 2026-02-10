Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Primera semifinal del Benidorm Fest 2026: horario, artistas, canciones y orden de las actuaciones
Consulta la hora y el orden de las actuaciones de esta primera semifinal del Benidorm Fest 2026.

Carlos Ramos
Benidorm Fest 2026
Benidorm Fest 2026RTVE

El Benidorm Fest ya está aquí. La cuenta atrás para el arranque de la quinta edición del festival ha comenzado para 18 artistas que se intentarán hacerse un hueco en la final del próximo sábado 14 de febrero. 

Como es tradición en el formato, tendrán lugar dos semifinales, una hoy martes 10 de febrero y la segunda el jueves 14 de febrero, de donde saldrán los concursantes clasificados para la mencionada gran final. No obstante, esta edición no servirá para escoger al representante de España en el festival de Eurovisión 2026, dado que nuestro país no acudirá a la cita en señal de protesta por la participación de Israel en el certamen

Horario y dónde ver la primera semifinal del Benidorm Fest 2026

La primera semifinal del Benidorm Fest 2026 tendrá lugar hoy martes 10 de febrero a partir de las 22:50, después de que finalice La Revuelta de David Broncano. Se podrá seguir en directo tanto en TVE como en RTVE Play. 

Los más aficionados a este festival también podrán disfrutar del ya clásico 'Benidorm Calling', en streaming, horas ante de que arranque la gala. 

Artistas, canciones y orden de actuación en la primera semifinal

En la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 participarán estos artistas en el siguiente orden de actuación: 

  • KITAI - El amor te da miedo
  • María León ft. Julia Medina - Las damas y el vagabundo
  • Luna Ki - Bomba de amor
  • Greg Taro - Velita
  • Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer?
  • Dora & Marlon Collins - Rakata
  • Tony Grox & LUCYCALYS - T AMARÉ
  • Mikel Herzog Jr. - Mi mitad
  • Kenneth - Los ojos no mienten

De esta gala, que tendrá lugar en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, saldrán seis clasificados para la final. Los seis restantes se revelarán la segunda semifinal del jueves. Todas ellas, además de la final, estarán presentadas por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. 

¿Se lleva algo el ganador del Benidorm Fest 2026?

Al premio en metálico de 150.000 euros brutos- 100.00 euros para los intérpretes  50.000 euros para los autores de la canción- para los ganadores del Benidorm Fest se le suman otros. 

Asimismo, RTVE llegó a un acuerdo con TelevisaUnivision para que uno de los artistas viaje a Miami para hacer promoción y gran un single con un productor de la ciudad. Sumado a ello, se pagará un billete a Estocolmo para que el escogido visite Spotify y grabe en sus estudios otro single.

