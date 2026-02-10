Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El cartel que cuelga un restaurante dentro de la puerta del baño arrasa: les pasa tantas veces que ya se han visto obligados

Un mensaje para el que critica que "no habéis puesto carteles".

La camarera y creadora de contenido Nadia Kyrylova, que acumula más de 184.000 seguidores tan solo en TikTok (@nadia.kyrylova), ha enseñado el cartel que ha colgado su amiga, la dueña de un restaurante en Madrid.

No lo ha hecho por nada, sino porque lo que ocurría ha pasado tantas veces que se ha obligado a colgar un aviso dentro de la puerta del baño. "Este vídeo va para todas esas personas que me han dicho: es que no ponéis carteles, es que no tenéis carteles, es que no está indicado...", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visitas.

"Mi amiga tiene un restaurante, un Tony Roma's buenísimo. Mira, la puerta es corredera, ¿vale? Tú, cuando entras a hacer pis, corres la puerta y cierras", ha relatado justo después. A pesar de eso, han tenido que colgar el cartel igualmente por lo que le pasaba a los clientes al salir.

No les queda otra

Al final, no les quedó otra que colgar un pequeño cartel porque algunos clientes, al salir del baño, no recordaban que la puerta era corredera, por lo que se asustaban y golpeaban la puerta, pensando que se habían quedado encerrados.

"Ha tenido que poner una etiqueta: 'No empujar puerta corredera, abrir para allá' (con una flecha indicando hacia la derecha)", ha desvelado.

"Pero es que esto está por dentro, o sea, tú ya has tenido que entrar, has tenido que hacer pis, ¿pero sabéis por qué es esto? Porque la gente entra y le han llegado a aporrear la puerta. Todos se hartan a ponerme que no está indicado (que es corredera). Para que veáis hasta qué punto hemos llegado", ha concluido.

Cientos de reacciones

En cuanto a reacciones, que han superado las 100, hay opiniones de todo tipo, como la de la usuaria Ángela: "La gente no lee. Se llama ceguera por falta de atención, en diseño la conocemos como ceguera de banners. Puedes ponerlo en una pegatina de 100 centímetros y no lo ven. Es frustrante".

"Hemos llegado a un punto sin retorno, ¡nos vamos a extinguir!", ha reaccionado el usuario Javier Olano. Por otro lado, la usuaria Edda ha contado un caso parecido: "En mi anterior curro (un museo) se quedaba gente frente a la puerta, una de doble cristal con una barra-agarre gigante que cruzaba la puerta, y me preguntaban: ¿cómo se abre? Creían que era automática".

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

