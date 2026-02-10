El cartel que cuelga un restaurante dentro de la puerta del baño arrasa: les pasa tantas veces que ya se han visto obligados

La camarera y creadora de contenido Nadia Kyrylova, que acumula más de 184.000 seguidores tan solo en TikTok (@nadia.kyrylova), ha enseñado el cartel que ha colgado su amiga, la dueña de un restaurante en Madrid.

No lo ha hecho por nada, sino porque lo que ocurría ha pasado tantas veces que se ha obligado a colgar un aviso dentro de la puerta del baño. "Este vídeo va para todas esas personas que me han dicho: es que no ponéis carteles, es que no tenéis carteles, es que no está indicado...", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visitas.

"Mi amiga tiene un restaurante, un Tony Roma's buenísimo. Mira, la puerta es corredera, ¿vale? Tú, cuando entras a hacer pis, corres la puerta y cierras", ha relatado justo después. A pesar de eso, han tenido que colgar el cartel igualmente por lo que le pasaba a los clientes al salir.

No les queda otra

Al final, no les quedó otra que colgar un pequeño cartel porque algunos clientes, al salir del baño, no recordaban que la puerta era corredera, por lo que se asustaban y golpeaban la puerta, pensando que se habían quedado encerrados.

"Ha tenido que poner una etiqueta: 'No empujar puerta corredera, abrir para allá' (con una flecha indicando hacia la derecha)", ha desvelado.

"Pero es que esto está por dentro, o sea, tú ya has tenido que entrar, has tenido que hacer pis, ¿pero sabéis por qué es esto? Porque la gente entra y le han llegado a aporrear la puerta. Todos se hartan a ponerme que no está indicado (que es corredera). Para que veáis hasta qué punto hemos llegado", ha concluido.

Cientos de reacciones

En cuanto a reacciones, que han superado las 100, hay opiniones de todo tipo, como la de la usuaria Ángela: "La gente no lee. Se llama ceguera por falta de atención, en diseño la conocemos como ceguera de banners. Puedes ponerlo en una pegatina de 100 centímetros y no lo ven. Es frustrante".

"Hemos llegado a un punto sin retorno, ¡nos vamos a extinguir!", ha reaccionado el usuario Javier Olano. Por otro lado, la usuaria Edda ha contado un caso parecido: "En mi anterior curro (un museo) se quedaba gente frente a la puerta, una de doble cristal con una barra-agarre gigante que cruzaba la puerta, y me preguntaban: ¿cómo se abre? Creían que era automática".