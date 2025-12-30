Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
8 presentadores de las campanadas a lo largo de la historia que quedarán para siempre en el recuerdo
Miles de personas se reúnen para celebrar antes de la cuenta regresiva de Nochevieja de 2025 en la Puerta del Sol, en Madrid.

La televisión española guarda momentos que se repiten cada 31 de diciembre en forma de rostros, voces y anécdotas. Desde dúos que reinventaron la tradición hasta nombres vinculados a décadas de Nochevieja, estos presentadores han dejado una huella difícil de borrar.

Cristina PedrocheÍcono de la última década de las Campanadas por su personalidad desenfadada y sus apuestas estilísticas, Pedroche convirtió la cuenta atrás en un fenómeno social que va más allá de la pantalla: moda, expectación y titulares cada año.Getty Images
  Alberto ChicoteEl chef-presentador que aporta ironía, seguridad y complicidad al formato junto a Pedroche. Su presencia profesional y su punto de humor ayudan a consolidar un tándem que supo modernizar la retransmisión.Europa Press via Getty Images
  Ana ObregónActriz y presentadora que aporta glamour y un punto nostálgico a las campanadas, sobre todo en aquellos años en que su visibilidad mediática estaba en máxima ebullición. Su estilo elegante y su carisma remiten a noches de celebración cargadas de recuerdo.Getty Images
  Concha VelascoUna de las grandes damas de la escena española. Cuando las campanadas han contado con voces veteranas y respetadas, la figura de Concha Velasco ha simbolizado la tradición y la solemnidad reunidas con cariño popular.Juan Naharro Gimenez vía Getty Images
  Ramón GarcíaVoz y complicidad frente a la Puerta del Sol durante años: su naturalidad y cercanía le convirtieron en un compañero de Nochevieja para varias generaciones, asociado al ritual de las uvas y al calor del directo.Getty Images
  Los MorancosEl dúo cómico que llevó la risa a la cuenta atrás. Su capacidad para conectar con el público y transformar la tradición en sketch hizo de su paso por las campanadas una cita diferente y muy recordada gracias a su apuesta por la comedia.WireImage vía Getty Images
  Carmen SevillaUna gran presencia de otra época dorada de la televisión. Su elegancia y su voz cálida evocan la Nochevieja clásica, esa en la que la televisión era ventana y abrazo al mismo tiempo. Representaba cercanía y glamour sin artificios, convirtiendo la retransmisión en un momento familiar.Getty Images
  Anne IgartiburuImagen de confianza y calidez en las campanadas de TVE durante muchos años. Su profesionalidad y tono cercano le hicieron un rostro recurrente de la Nochevieja para muchas familias, asociada a la continuidad y al afecto televisivo.Getty Images
