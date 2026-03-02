Grecia envía dos fragatas y dos cazas a Chipre tras el ataque de un dron iraní a la base británica de Akrotiri

El Gobierno griego ha anunciado este lunes que envía dos fragatas de guerra y dos cazas F-16 a Chipre para "contribuir de todas las formas posibles" a la defensa de la isla, después de que la pasada noche un dron de fabricación iraní impactara en la base británica de Akrotiri en la isla mediterránea.

"Tras los ataques injustificados en territorio chipriota, Grecia contribuirá de todas las formas posibles a la defensa de Chipre durante la crisis actual, con el fin de hacer frente a las amenazas y las acciones ilegales en su territorio", señaló este lunes el ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias.

Dendias señaló además que mañana, martes, se reunirá en Chipre con el presidente chipriota, Nikos Jristodoulides, y con el ministro de Defensa del país, Vasilis Palmas, para lograr "una mejor coordinación entre los dos países" durante esta crisis.

Además, en las últimas horas se han interceptado dos drones que se dirigían a la misma base británica. Cierto es que los dispositivos aéreos son de origen desconocido. "Dos vehículos aéreos no tripulados que se dirigían hacia la base británicas en Akrotiri fueron interceptados a tiempo", ha anunciado en la red social X el portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis.

La posición de España con Chipre

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes que "Chipre tiene todo el apoyo de España" ante las circunstancias que está atravesando el país por el conflicto desatado tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Por su parte, Londres de forma conjunta con París y Berlín amenazan con ataques a Oriente Medio en paralelo con EEUU e Israel.

Además, el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha sido convocado al Ministerio para trasladarle la "condena" del Gobierno a los ataques "injustificados" que ha llevado a cabo el régimen iraní contra países de Oriente Próximo así como Chipre en respuesta a la operación lanzada por Estados Unidos e Israel.