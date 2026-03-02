Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Grecia envía dos fragatas y dos cazas a Chipre tras el ataque de un dron iraní a la base británica de Akrotiri
Global
Global

Grecia envía dos fragatas y dos cazas a Chipre tras el ataque de un dron iraní a la base británica de Akrotiri

La acción se lleva a cabo debido a la escalada militar que está desestabilizando a todo Oriente Medio. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
Fragata griega.
Fragata griega.Anadolu via Getty Images

El Gobierno griego ha anunciado este lunes que envía dos fragatas de guerra y dos cazas F-16 a Chipre para "contribuir de todas las formas posibles" a la defensa de la isla, después de que la pasada noche un dron de fabricación iraní impactara en la base británica de Akrotiri en la isla mediterránea.

"Tras los ataques injustificados en territorio chipriota, Grecia contribuirá de todas las formas posibles a la defensa de Chipre durante la crisis actual, con el fin de hacer frente a las amenazas y las acciones ilegales en su territorio", señaló este lunes el ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias.

Dendias señaló además que mañana, martes, se reunirá en Chipre con el presidente chipriota, Nikos Jristodoulides, y con el ministro de Defensa del país, Vasilis Palmas, para lograr "una mejor coordinación entre los dos países" durante esta crisis.

Además, en las últimas horas se han interceptado dos drones que se dirigían a la misma base británica. Cierto es que los dispositivos aéreos son de origen desconocido.  "Dos vehículos aéreos no tripulados que se dirigían hacia la base británicas en Akrotiri fueron interceptados a tiempo", ha anunciado en la red social X el portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis.  

La posición de España con Chipre 

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes que "Chipre tiene todo el apoyo de España" ante las circunstancias que está atravesando el país por el conflicto desatado tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Por su parte, Londres de forma conjunta con París y Berlín amenazan con ataques a Oriente Medio en paralelo con EEUU e Israel. 

Además, el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha sido convocado al Ministerio para trasladarle la "condena" del Gobierno a los ataques "injustificados" que ha llevado a cabo el régimen iraní contra países de Oriente Próximo así como Chipre en respuesta a la operación lanzada por Estados Unidos e Israel. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global