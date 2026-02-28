Janet, 101 años, comparte su mayor arrepentimiento: "Pasé la mayor parte de mi vida buscando la aprobación de los demás" 

La longevidad es un concepto que cada vez tiene más relevancia en nuestra sociedad. Hoy en día, las personas priorizan su salud física y mental para intentar mantener una buena calidad de vida durante el mayor tiempo posible

¿Te imaginas vivir hasta los 100 años? Plantearse dicho escenario para la gran mayoría de personas resulta casi una utopía. Sin embargo, en Miami, Estados Unidos, hay una mujer que ha superado con creces la barrera del siglo de vida.

Se trata de Janet, una centenaria que, en una reciente entrevista con el influencer canadiense William Rossy, reflexiona sobre sus inmensas vivencias y ha confesado, a corazón abierto, cuál es el mayor arrepentimiento que arrastra.

Una mujer autónoma y con pocos vicios

A pesar de su su avanzada edad, Janet presume de una vitalidad envidiable y procura realizar sus tareas cotidianas de la forma más independiente posible. "Siempre he intentado salir adelante sin ayuda; hay gente aquí que está lista y dispuesta a ayudarme y trato de hacer todo lo que puedo por mí misma, porque es una trampa cuando empiezas a dejar que la gente haga las cosas por ti", apunta.

Sobre sus hábitos de vida, la estadounidense confiesa que no tuvo grandes excesos, aunque sí arrastró un vicio perjudicial durante décadas. "Yo no tenía malos hábitos, yo no bebí mucho, fumé por aproximadamente 40 años y lo dejé. Tenía 60 cuando dejé de hacerlo y me salí con la mía. Pero no recomiendo a nadie más que haga eso", agrega.

Su gran arrepentimiento

Al echar la vista atrás, la longeva mujer se sincera sobre el que considera el gran arrepentimiento de su vida: haberse dejado llevar por la opinión de los demás. "La mayor parte de mi vida me preocupé demasiado por otras personas. Estaba buscando aprobación, quería la aprobación de mis compañeros. A la medida que me hice mayor, me acepté más y pensé que podían tomarlo o dejarlo", sostiene, reivindicando la importancia de la autenticidad.

Además, Janet admite que careció de metas en el terreno profesional, algo que hoy ve con otra perspectiva. "Es importante elegir buenas decisiones en tu trabajo y ser selectivo sobre lo que eliges hacer. Yo envidio a la persona que puede ser adolescente y decir 'quiero ser tal' yo nunca fui ambiciosa", complementa.

Una sociedad compleja

Para finalizar la charla, Janet lanza una cruda advertencia sobre el rumbo que ha tomado la sociedad actual, asegurando que las cosas han cambiado para mal. Teniendo en cuenta que nació a mediados de la década de 1920, su perspectiva histórica es innegable. "Yo considero que estamos en tiempos peligrosos y no creo que pensara así cuando era niña. Cuando era niña me preocupaba la depresión y ahora me preocupa el mundo", concluye, dejando una profunda reflexión sobre la incertidumbre de nuestro presente.