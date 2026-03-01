Lo que AI que ver: arranca un Mobile con el miedo a la crisis de memorias RAM y la IA como protagonista indiscutible

"Inteligencia, mi querido Watson". Esta icónica frase del cine es el espejo perfecto para resumir lo que está por venir en Barcelona. Un Mobile World Congress (MWC) que afronta el reto de superar el número de visitantes en el evento más importante del mundo de un sector de la tecnología en el que la inteligencia artificial (IA) ha ganado mucho peso.

Tal es su influencia que muchas son las compañías que están centrando sus avances en desarrollar funciones, experiencias y productos centrados por y para la IA. Pero claro, su crecimiento no está siendo gratuito.

El Mobile 2026 arranca este lunes, en un momento de grandes dudas para los gigantes tecnológicos. El aumento de presencia de la IA en el día a día ha provocado una escasez tremenda de las memorias RAM, lo que puede repercutir en subidas de precios y una situación de crisis en el sector.

El escaparate mundial

La cita en Barcelona no es una más. Desde el ocio nocturno catalán (Fecasarm), ya hablan de que se espera una facturación cercana a los 143 millones de euros con motivo del MWC.

El CEO y director ejecutivo de GSMA Ltd., John Hoffman, ha revelado que el impacto económico estimado del MWC podría ascender hasta los 585 millones de euros, con una subida del 4,3% respecto a 2025. "En este tiempo, hemos creado 100.000 empleos temporales, lo que es positivo para la economía (...) Estamos encantados de llamar a Barcelona nuestro hogar. Podéis preguntarme cuándo será el próximo contrato. Ya lo sabemos: es para siempre", ha detallado.

El objetivo sigue siendo parecido al de la pasada edición, volver a superar los 100.000 visitantes. Para ello, el Mobile arranca en Barcelona este lunes en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona con grandes novedades, aunque no tantas como antaño.

Con algunas marcas desvelando sus últimos lanzamientos esta misma semana, horas antes de que diera inicio la edición, como ha sido el caso de Samsung o de Xiaomi, cada vez se convierte en escenario de presentaciones de conceptos o diseños futuristas.

Gafas inteligentes en el Mobile World Congress 2025. Marc Asensio

La IA se hace notar, ¿en el bolsillo?

Si algo va a protagonizarlo todo esa es la inteligencia artificial. Es cierto que la robótica en general suele jugar un papel importante dentro de todas las novedades que las compañías llevan al MWC, pero es la IA la que, por activo o por pasiva, se va a hacer notar.

Y decimos esto porque ya hay algunas firmas que han ido desvelando detalles que van en la línea de reforzar su apuesta por integrar la IA en sus dispositivos. Algo que mejora por completo la experiencia del usuario.

Las ideas conceptuales también contarán con una clara influencia de este importante avance tecnológico, pero en un momento en el que está en tela de juicio entre las propias marcas.

Algunas de ellas ya han confesado en conversaciones informales a El HuffPost que la escasez de memorias RAM derivada del alto consumo de los desarrolladores de IA puede impactar en el precio de los productos.

Hasta hace unos meses, una buena cantidad de productos partían desde los 16 GB de RAM a precios muchos más bajos que lo que cuestan esas memorias en la actualidad. Algo que parece indicar que el efecto rebote se va a hacer notar en los precios.

Imagen de un robot humanoide en el Mobile World Congress 2025. Joan Cros

Un Mobile sin lanzamientos, no es un Mobile

Aunque hay algunas marcas que se han adelantado con sus lanzamientos, el MWC 2026 volverá a acoger los nuevos dispositivos de algunas de las compañías más importantes de telefonía.

Aunque todavía no podemos hablar de qué modelos se trata, sí que se puede confirmar que habrá novedades de compañías como Honor, Nothing, Motorola, ZTE, así como marcas como TCL y muchas otras más.

Si el Mobile es el evento más importante del sector tecnológico es también por las ideas conceptuales de algunas start-ups que buscan desarrollar productos nunca antes vistos y que, en ocasiones acaban convirtiéndose en una influencia para las grandes firmas.

Entre tanta IA, lo que seguirá ganando protagonismo serán los robots. Da igual si de limpieza, para cortar el césped, limpiar las ventanas o humanoides. Todos los avances en robótica suelen mostrar el camino a seguir y en la edición de este año no iba a ser menos.

Todo está listo para que arranque un Mobile que sigue generando una gran expectación entre expertos y no tan expertos, sobre los verdaderos avances que hay en el sector y un escaparate repleto de ideas, proyectos y dispositivos rompedores.