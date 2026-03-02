Irán derriba un caza F-15 de Estados Unidos en pleno clímax bélico de Oriente Medio, según medios iraníes

Un caza F-16 Falcon despega de una base aérea en el estado de Nevada, Estados Unidos.

Medios iraníes informaron este lunes del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y que cayó en Kuwait, mientras que ese país anunció que varias aeronaves estadounidenses se habían estrellado este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron.

"Un caza F-15 del ejército agresor de Estados Unidos, que intentaba violar el espacio del país, fue alcanzado y derribado por la defensa aérea de la República Islámica de Irán", anunció la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El medio indicó que los restos de la aeronave cayeron en Kuwait, debido a su proximidad con ese territorio.

Mientras, el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el coronel Saud Al-Atwan, dijo en un comunicado que varios cazas de EEUU se han estrellado este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron y fueron trasladados al hospital.

El militar agregó que las autoridades competentes están investigando las causas del accidente, e instó al público y a los medios de comunicación a obtener información de fuentes oficiales.

Las autoridades iraníes aún no se han pronunciado al respecto; sin embargo, la Guardia Revolucionaria anunció esta mañana una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel, que, junto con Estados Unidos, lanzó una guerra contra el país persa el sábado.

Durante la guerra de los 12 días en junio pasado, en la que Israel y Estados Unidos bombardearon el país persa, la televisión estatal iraní también informó del derribo de cazas israelíes, afirmación de la que se retractó más tarde.

EE.UU. e Israel volvieron a lanzar el sábado nuevos bombardeos contra diversos puntos de Irán, especialmente Teherán, en los que han muerto el líder supremo, Alí Jameneí, y varios altos cargos militares y de seguridad.

El único balance oficial de muertos en Irán, emitido al final del primer día de la guerra, cifra en 200 las víctimas mortales, número que no se ha actualizado hasta ahora.

Según la agencia Mehr, al menos 20 personas murieron esta madrugada en bombardeos contra un barrio en el este de la capital.