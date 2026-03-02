¿Se han casado en secreto Zendaya y Tom Holland? Esto dice su estilista

En enero del pasado 2025, Zendaya desataba todo tipo de rumores al aparecer en la alfombra roja de los Globos de Oro con un gran anillo de diamantes en el dedo anular de la mano izquierda, donde se suele colocar el anillo de compromiso en Estados Unidos. Ahora, un año después, algunos apuntan a que la actriz de Euphoria y su pareja, Tom Holland, ya se habrían dado el 'sí, quiero'.

Así lo ha asegurado el estilista Law Roach, quien lleva trabajando con la intérprete toda su carrera, en la alfombra roja de los premios SAG. "La boda ya sucedió", bromeó ante los periodistas de Access Hollywood. "Te la perdiste", añadió el estilista.

Ante la incredulidad del periodista que volvió a insistirle diciendo "¿Es cierto?", Roach respondió "¡Es muy cierto!" entre risas. Por el momento, ninguno de los dos intérpretes se ha manifestado compartiendo ningún tipo de imagen ni ha confirmado la noticia al respecto.

Esto cuadraría a la perfección con la forma de llevar la vida personal de la pareja, ya que a lo largo de su relación han sido muy discretos y en ningún momento han hecho público ningún aspecto de su vida privada.

También seguiría los rumores que surgieron el pasado 20 de febrero después de que E! News publicase unas fotos de la actriz junto al productor Josh Lieberman en las que se la veía luciendo una especie de alianza dorada en el mismo dedo donde llevaba el anillo de compromiso.

Más de un año de rumores confirmados por el propio Holland

Tampoco lo hicieron directamente con los rumores de compromiso que comenzaron hace algo más de un año tras la aparición en los Globos de Oro. TMZ confirmó la noticia al día siguiente de la aparición y una fuente cercana a la pareja afirmó a People que el actor de Spider-Man llevaba tiempo queriendo pedirle matrimonio a Zendaya.

"Siempre ha estado loco por ella. Siempre supo que era la indicada", señaló entonces. "Tienen algo muy especial", añadió un amigo de la pareja. En septiembre de 2025, Holland confirmaría veladamente la noticia sobre su compromiso al corregir a una periodista durante un junket. "Traje a mi hija y ella conoció a tu novia", se le escucha decir al periodista fuera de cámara, a lo que Holland respondió: "Prometida".

Holland y Zendaya se conocieron rodando Spider-Man en 2016, cuando ella daba vida a MJ, y pocos meses después comenzaron los rumores de relación entre ambos. Sin embargo, no fue hasta 2021 cuando se hizo pública su relación al ser fotografiados besándose en un coche.