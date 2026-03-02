Carlos del Amor se pronuncia alto y claro sobre Milei en los Goya: así critica sus recortes a base de "motosierra"

Los Premios Goya, celebrados el pasado sábado en Barcelona, dejaron multitud de reacciones y declaraciones, con importantes reivindicaciones políticas. El periodista Carlos del Amor, encargado de comentar la gala, criticó en directo al gobierno argentino de Javier Milei.

Lo hizo durante la entrega del galardón al equipo de Belén, cinta argentina reconocida como Mejor película iberoamericana. El periodista de TVE aprovechó la ocasión para posicionarse abiertamente en contra de los recortes que el mandatario está aplicando en la cultura.

Carlos del Amor recordó que "la cinematografía argentina está sufriendo, y mucho, las medidas de Milei". Sobre todo, por la "falta de financiación" que tiene asfixiado al sector audiovisual.

"La motosierra como fiel compañero"

"Ya sabemos que suelen ser los de siempre los que ven en la cultura y en el pensamiento un enemigo. Los que se expresan, por ejemplo, con una motosierra o cosas parecidas como fiel compañero", aseveró.

Pese a no mencionarle, resultaba evidente que el periodista cultural se estaba refiriendo a Javier Milei, haciendo alusión a uno de los elementos por los que es conocido, la motosierra, y que partidos como Vox han utilizado en sentido figurado para referirse a los recortes que pretenden aplicar en nuestro país.

Una vez sobre el escenario, la directora de Belén, Dolores Fonzi, se dirigió al público para lanzar un mensaje en clave política. "En este momento, el mundo se convirtió en una película de terror. Ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán y la persecución al los migrantes en Estados Unidos", dijo al inicio.

"Que no les pase a ustedes"

"Esa película de terror no somos nosotros, no es la humanidad, así que no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo. Eso es así", avisó la cineasta.

Y para concluir, aseguró venir "del futuro, de un país en el que el presidente puso en venta incluso el agua". "Ya no solo tenemos que defender el cine, también el agua. Que no les pase a ustedes", sentenció Dolores Fonzi, que recibió el aplauso de los presentes en la gala.