A Fernando Tejero le basta con mencionar a una persona para responder a lo que dijo Aldo Comas

El actor Fernando Tejero ha respondido a través de Instagram a las palabras que su compañero de profesión Aldo Comas pronunció durante la alfombra roja de los Premios Goya, que se celebraron este pasado sábado en Barcelona y que dejaron a Los domingos como la gran triunfadora de la noche.

Comas, que asistió junto a su mujer, la actriz Macarena Gómez, fue preguntado por los ataques combinados lanzados el pasado sábado por Estados Unidos e Israel, que dejaron más de 200 muertos y casi 750 heridos en 24 provincias de Irán.

"Yo no he oído a nadie hablar de los 50.000 muertos que ha habido en los últimos dos meses en irán. Nadie habla de ello. Veo muchos pins de todo, pero de eso no. No lo sé. También tenemos que acabar con regímenes teocráticos que aseisnan a sus poblaciones. No sé", afirmó el actor en los micrófonos de Europa Press.

"Bueno, igualmente tampoco creo que una gala de cine sea para...", comentó Gómez al momento, mientras que Comas siguió diciendo que "una guerra nunca mola, una guerra nunca mola".

"Pero quiénes somos nosotros. Somos bufones, cantantes, pintores y actores. Que opinen los demás", remató.

La respuesta de Fernando Tejero

Las palabras de Comas se han hecho virales y el vídeo de sus declaraciones en la cuenta de Instagram de Europa Press lleva más de seis millones de reproducciones, 152.000 me gusta y varios miles de comentarios.

Uno de ellos ha sido el de Fernando Tejero, que ha contestado con un firme pero escueto "Viva Susan Sarandon". Su respuesta se ha hecho viral con miles de me gusta y han llegado a X logrando más de 255.000 reproducciones.

¿Qué dijo Susan Sarandon en los Goya?

La actriz Susan Sarandon, la quinta que recibe el Goya Internacional, defendió a la población gazatí un día antes de la ceremonia de los Goya y destacó que España es un país que se ha atrevido a denunciar lo que ocurre en Gaza.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Me encanta Barcelona. Los museos, la comida, la música, los actores... Creo que España está haciendo un trabajo increíble y también sé que esto va a hacerme llorar. En un lugar donde sientes represión y censura, ver a España y al presidente y lo que dice y el apoyo que está dando a Gaza... Y tener actores como Javier Bardem y que se presenten con una voz tan fuerte es muy importante para nosotros en Estados Unidos", sentenció.

Además, Sarandon añadió que "no puedo decirte cuando enciendes la televisión y ves lo fuerte que es España y lo claro que tenéis moralmente estos temas te hace sentir menos solo y que hay esperanza gracias a todos vosotros". "Eso no lo escuchas en la televisión en Estados Unidos", dejó claro.