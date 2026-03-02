Qué significa para tu bolsillo que el Estrecho de Ormuz esté cerrado: el precio del petróleo ya ha subido un 10% y se notará más allá de la gasolina

El último repunte del petróleo no responde a una simple tensión geopolítica más. El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní ha sacudido uno de los núcleos energéticos del planeta. Y la respuesta de Teherán —el cierre del Estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional— ha encendido todas las alarmas.

El resultado ya es tangible: el barril de Brent se ha encarecido cerca de un 10% en apenas unos días. Pero lo verdaderamente relevante no está en el surtidor, sino en lo que ocurre detrás.

El cuello de botella energético del mundo

El Estrecho de Ormuz no es un paso cualquiera. Este corredor marítimo de apenas 55 kilómetros entre Irán y Omán funciona como la arteria principal por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se comercia en el mundo. Por ahí sale el crudo de gigantes energéticos como Arabia Saudí, Irak o Emiratos Árabes Unidos rumbo, sobre todo, a Asia.

Su bloqueo supone algo más que un problema logístico: limita de forma directa la capacidad de abastecimiento global. Existen rutas alternativas —oleoductos hacia el Mar Rojo o el Golfo de Omán— pero su capacidad es insuficiente para sustituir el tráfico marítimo habitual.

En paralelo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo ampliada (OPEP+) había anunciado un ligero aumento de producción a partir de abril. Sin embargo, producir más no resuelve nada si no se puede transportar.

Un mercado extremadamente sensible

Hoy el planeta consume algo más de 106 millones de barriles diarios. Irán aporta cerca de 3,3 millones, con más de dos millones destinados a exportación, principalmente hacia China. Puede parecer una fracción asumible pero no lo es.

Los mercados energéticos funcionan con márgenes muy ajustados. La desaparición incluso de un pequeño porcentaje del suministro basta para tensionar los precios de forma inmediata.

Eso explica que el Brent ya ronde niveles que no se veían desde la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Y algunas previsiones apuntan a que podría escalar hasta los 100 dólares en cuestión de días si la situación no se normaliza.

Estrecho de Ormuz en el mapa Getty Images

Si el cierre se prolonga

El verdadero riesgo no está en el sobresalto inicial, sino en la duración. Si el tránsito por Ormuz permaneciera bloqueado durante semanas, la pérdida potencial de hasta un 20% del flujo mundial de petróleo no podría compensarse con facilidad.

Aunque existen reservas estratégicas acumuladas por gobiernos y empresas —una lección aprendida tras las crisis de los años 70— su función es ganar tiempo, no sustituir el suministro.

Un escenario prolongado abriría la puerta a:

Un barril por encima de los 150 dólares

Problemas de producción en industrias intensivas en energía

Medidas de racionamiento en casos extremos

No sería la primera vez que una disrupción energética desencadena una crisis económica. La historia ofrece precedentes claros: desde el embargo petrolero tras la guerra del Yom Kipur en 1973 hasta las turbulencias derivadas de la Revolución iraní de 1979.

Primeras imágenes del ataque de EEUU e Israel a Irán Israel ha lanzado este sábado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país. Poco después, Trump ha confirmado que EEUU ha lanzado "importantes operaciones de combate" en Irán.

El impacto real: mucho más que repostar

El encarecimiento del combustible será inmediato. Pero el efecto dominó va mucho más allá. El petróleo está presente en:

Transporte

Producción industrial

Logística

Fertilizantes

Plásticos

Cuando su precio sube, el coste de mover mercancías también lo hace. Y eso termina trasladándose al consumidor en forma de inflación.

No solo aumentará el precio de llenar el depósito: también el de alimentos, bienes de consumo o servicios. Además, en países donde todavía existe dependencia de sistemas de calefacción basados en derivados del petróleo, el impacto llegará directamente a los hogares.

Ganadores inesperados

No todos perderían en este escenario. Un encarecimiento global del crudo reforzaría a exportadores que siguen vendiendo grandes volúmenes pese a sanciones internacionales. Rusia, por ejemplo, podría beneficiarse de precios más altos aunque mantenga descuentos frente al mercado.

¿Puede mantenerse el cierre?

El gran interrogante es cuánto durará esta situación. Irán también depende del estrecho para sus propias exportaciones e importaciones, lo que hace improbable un cierre indefinido. Sin embargo, ni siquiera sería necesario un bloqueo total: la mera amenaza sobre el tránsito puede disuadir a navieras y aseguradoras, reduciendo el flujo real de petróleo.

Una sacudida con consecuencias duraderas

Más allá del impacto inmediato, una nueva crisis energética volvería a tensionar economías que aún arrastran las consecuencias del shock inflacionario posterior a 2022.

La experiencia demuestra que estas situaciones suelen acelerar debates sobre independencia energética y transición hacia renovables. Pero el cambio no es automático: los precios altos por sí solos no garantizan una transformación del modelo.

Lo que sí es seguro es que, mientras el petróleo siga siendo el motor del comercio global, cualquier interrupción en puntos críticos como Ormuz seguirá teniendo una traducción directa en el coste de la vida. Y esta vez, ya ha empezado.