Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
9 presentadores de la televisión que arrasaron en los 90
Cultura

Cultura

9 presentadores de la televisión que arrasaron en los 90

Conquistaron a millones de espectadores y se convirtieron en auténticos iconos de las pantallas.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Letizia Ortiz Antes de convertirse en Reina de España, en enero de 1999 comenzó a trabajar como presentadora y reportera en los inicios de CNN plus y un año más tarde en TVE.Getty Images
Ramón GarcíaIcónico presentador de programas como “El Gran Prix” y las tradicionales Campanadas de Fin de Año en TVE. Su simpatía y cercanía lo convirtieron en uno de los rostros más queridos de la televisión pública.GETTY
Foto de archivo de la presentadora Isabel Gemio.
Isabel GemioDestacó por su labor en “Lo que necesitas es amor” y “Sorpresa, sorpresa”, dos de los programas más vistos y recordados de la década. Su estilo directo y su carisma la consolidaron como una de las grandes comunicadoras.Pablo Cuadra
Ana ObregónAdemás de actriz y guionista, fue una de las presentadoras más mediáticas de los 90. Participó en numerosos programas y especiales de televisión, donde su espontaneidad y popularidad la hicieron brillar.Getty Images
Ana BlancoComenzó en 1990 presentando el Telediario de TVE. Su rigor informativo y su larga trayectoria la convirtieron en un referente del periodismo televisivo en España.TVE/YOUTUBE
Jorge Javier VázquezAunque alcanzó su máximo auge en los 2000, sus primeros pasos en televisión comenzaron en los 90, consolidando su perfil de comunicador polémico y carismático.David Benito/Getty Images
Mariló Montero la semana pasada en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid.
Mariló MonteroSe hizo muy popular por su trabajo en programas informativos y de entretenimiento en TVE. Su estilo natural y su presencia televisiva marcaron una época.Getty Images
Silvia JatoBrilló como presentadora del concurso "Pasapalabra" a finales de los 90, donde su simpatía y energía conquistaron a la audiencia. Se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión de aquella década.Antena 3
Norma DuvalVedette, actriz y presentadora, condujo varios programas en los 90. Su elegancia y magnetismo la mantuvieron en el foco mediático durante toda la década.GTRES
Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 