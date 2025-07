Aitana se despide de los estadios con el 'show' más personal, la maravillosa sorpresa de Amaral y el anuncio de una gira internacional

Nueve en punto. El escenario se pinta de azul y Aitana emerge de la plataforma central del escenario vestida de blanco -pero el look no es repetido-. No hace falta más, el estadio se viene abajo con los primeros compases de 6 de febrero. Y ahí empieza todo...

Este jueves, la artista de Cuarto Azul tenía la segunda cita en la capital y el listón estaba alto. El primer show había sorprendido, seducido y rendido a más de 60.000 personas y en este segundo sold out –aunque a quince minutos del concierto había espacios vacíos, terminó por llenarse–, las expectativas seguían muy altas. Era la segunda noche, la de la despedida de los estadios, porque “no sé si voy a hacer estadios alguna vez más en mi vida”, la que ponía fin a la "maldición" del Bernabeu.

Ese primer bloque se completó con Superestrella, Teléfono, Popcorn y... Un guiño cómplice de Aitana al público dio entrada a su primer gran éxito Lo Malo, en una versión mejorada en la que brilló con una impecable puesta en escena y un cuerpo de baile -formado por 20 bailaines- que ya se postulaba como la gran apuesta del show.

Aitana y sus bailarines en un momento del concierto. Redferns

Después de ello, Aitana lloró, bailó y abrazó Ela Taubert -su telonera esa noche y con la que cantó ¿Para qué volver?-, y derrochó sensualidad cantando Con la miel en los labios, Vas a quedarte y SENTIMIENTO NATURAL.

La banda tomó el escenario

El segundo bloque del concierto comenzó con sus músicos tomando todo el protagonismo sobre el escenario. Para Aitana era el momento de vestirse de negro, de estrenar look, de enfundarse el corsé de cuero, las botas altas y la falda de tul con cola -un segundo atuendo firmado por Adidas, marca con la que ha lanzado una colección cápsula bautizada con el nombre de METAMORFOSIS SEASON COLLECTION- y mostrar su lado más rockero con 11 razones.

La versión de Girlfriend de Avril Lavigne, su emblemático tema Tu foto del DNI, la entusiasta Cuando te fuiste y la sentimental + (MÁS), su colaboración con Cali Y El Dandee, presagiaban que lo mejor estaba aún por llegar y así fue. El estadio bailó y cantó al ritmo del hit pandémico Mon Amour, colaboración que hizo con ZZoilo, pero un fallo de sonido acabó con la magia. Silencio...

El ambiente se recuperó con Los Angeles, con Aitana ya vestida con un impresionante mono de encaje azul, el color de la noche, con el que enfrentó la última parte del concierto, en la que nada la paró. Dicen que hizo la mejor versión de miamor, derrochando sensualidad con una explícita y polémica coreografía -tumbada sobre el suelo rompe el escenario con sus caderas- y levantó al estadio que se entregó a la siguiente canción, En el coche.

Pero llegó Gran Vía, y en la gradas se echó de menos que en el escenario apareciese Quevedo, quizá lo que muchos esperaban después del elenco de invitados de Barcelona y del concierto del día anterior, con Ana Guerra, David Bisbal y Amaia acompañándola en algunos de los hits que han marcado su trayectoria. No dio tiempo a pensarlo mucho...

“Hay veces en la vida que estás viviendo un momento mágico, precioso”, confesaba Aitana antes de cantar Cuando hables con él, una de las canciones de su último disco que más han calado entre sus fans. Una balada que dedica a la persona con la que pasó los mejores años de su vida -y que muchos creen dirigida a Miguel Bernardeau-. "Al final la vida te ata a alguien. El amor siempre está vivo”, aseguraba la catalana, para la que sus historias más personales son la principal fuente de inspiración. Los fallos de sonido, de nuevo, enturbiaron la actuación.

Y Amaral voló el Metropolitano

Éramos pocos los que presentíamos que el momento iba a llegar. Pero ocurrió: Amaral dijo “sí” al deseo de Aitana de cantar Marta, Sebas, Guille y los demás con ellos alguna vez, y los de Zaragoza cumplieron y protagonizaron el momentazo de la noche este jueves en Madrid. No se sabe qué parte cantó Aitana y cuál Eva porque el estadio gritó cada verso de la canción a pleno pulmón.

Ya solo quedaba entregarse a las últimas canciones, con la congoja de saber que se acercaba el final, y bailar al ritmo de Formentera, Las Babys o La chica perfecta -se echó de menos la aparición de Alaska-.

“Ha sido mucho trabajo y al final llega una cosa en la que lllevas tanto tiempo trabajando y te hace muy feliz” , dijo Aitana al inicio del show. “No quería fallaros porque sentía que lo había hecho al cambiar tantas veces la fecha”, señalaba, con el mayor de los respetos a sus incondicionales.

Y no, no ha fallado. Las mariposas volaron por todo el estadio. Lo dio todo en un espectáculo medido al milímetro y pensado para no defraudar a sus miles de fans. Y sí, como se venía rumoreando, la traca final del concierto ha sido el anuncio de su gira de Cuarto Azul el año que viene, que la llevará de Las Palmas a Nueva York y de Costa Rica a Italia. Por si han quedado más ganas de Aitana, que seguro que sí.