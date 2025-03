Alba Moreno (@fisicamr): "Especializarme en agujeros negros sería mi sueño"

Que el frío no existe, cuál es el problema de los tres cuerpos, por qué el universo es oscuro, cuál es la relación entre ponerse perlitas en los dientes y la física o cómo funciona el wifi son sólo algunos de los temas que Alba Moreno (Alcalá de Guadaira, 2001), ha tratado con gran éxito en redes sociales, donde tiene una comunidad de más de un millón de seguidores y es conocida como @fisicamr.

Esta divulgadora, estudiante de 3º de Física, es capaz de traducir al lenguaje de la generación Z conceptos complejísimos de esta ciencia llevándolos al terreno del día a día. Sin ir más lejos, explica las turbulencias con un plato de macarrones.

Ahora, este estilo tiktokero lo ha llevado, sin que falte rigor, a La vida es física (Planeta), su primer libro, un proyecto que, como cuenta en entrevista telefónica con El HuffPost, nunca se hubiese imaginado.

“Escribir nunca ha sido mi fuerte, pero he descubierto ahí una nueva pasión que me encanta”, asegura. Por ahora, continúa sus estudios y su labor de divulgación, pero en el futuro le gustaría dedicarse a la investigación en física teórica: "Es lo que más me llama la atención. Especializarme en agujeros negros sería mi sueño".

Afirmas en el libro que hay física en todo. ¿La hay, por ejemplo, en esta llamada que estamos manteniendo?

Obvio, siempre, siempre hay física. Las ondas electromagnéticas siempre están ahí.

¿Cuál es la parte que más has disfrutado escribiendo?

Quizá la parte del electromagnetismo, porque es un tema que siempre se me ha atragantado en la universidad, nunca le he llegado a coger gusto. Escribiéndolo, como tuve que investigar tanto, estudiar tanto, terminé encontrando una forma de entenderlo muy bien y de que me gustase realmente.

A la hora de elaborarlo, ¿pensabas en que lo pueda entender cualquiera o quien esté ya metido un poquito en ciencia?

Mi público te diría que es muy versátil. Para alguien que no entienda creo que es un libro que está bastante bien para aprender, para estudiar. Para alguien que ya sepa física, lo tendría como un libro de repaso de conceptos, porque se tocan muchísimos temas, desde lo más pequeño hasta lo más grande; desde los átomos hasta los agujeros negros.

En algún vídeo hablas de la física de los chicos y de los grandes. ¿Qué diferencia hay?

Física de los chicos es física de partículas, los átomos, partículas subatómicas, que se comportan de una forma totalmente distinta a los cuerpos macroscópicos que estamos acostumbrados a ver.

Y luego física de los grandes, pues ya son también objetos hipermasivos que existen en el universo, como pueden ser agujeros negros, estrellas de neutrones...

Lo tuyo es vocacional, ¿no?

Desde pequeña, sí, desde chica.

Cuentas que te empezó simplemente mirando a las estrellas.

Mis primeros recuerdos son tumbándome por la noche mirando las estrellas, la luna, y haciendo un montón de preguntas porque yo no entendía por qué esos puntos estaban ahí, por qué se movían, por qué algunos brillaban más y otros menos. Y a partir de ahí fui bombardeando a preguntas a todo mi entorno hasta que ya me dieron herramientitas, como pequeños libros, algunas revistas, que me hicieron ir investigando por mi cuenta.

"Mis primeros recuerdos son tumbándome por la noche mirando las estrellas, la luna, y haciendo un montón de preguntas"

Y según crecías, ¿te has encontrado con más profesores que te alentaran o que lo contrario, que te desalentaran?

Pues algunos no te voy a decir que me desalentaran, sino que simplemente pasaban, ¿sabes? He tenido -están en los agradecimientos- varias figuras de profesores y profesoras que me han ayudado muchísimo y que siempre me acordaré de ellos porque para mí era un gesto superbonito que en una clase de tantas personas estuviesen pendientes también de que yo pudiese seguir con mi vocación y no la perdiese.

¿Cuál es el campo de la física que más te atrae?

La cosmología. Todo el tema de estudiar cosas que todavía no tienen muchas respuestas como pueden ser agujeros negros, materia oscura, energía oscura. Ese es mi campo favorito.

¿Cómo te ves en el futuro? ¿Más como divulgadora, investigadora, docente, o todo un poco?

Yo todo. Me gustaría, obviamente, seguir con mi carrera académica, hacer un doctorado y poder dedicarme a la investigación. Y también me gustaría seguir con la divulgación.

¿Qué consejo darías, sobre todo a padres o madres, para fomentar este gusto por la ciencia desde pequeños?

Pues lo más importante siempre es escuchar a tu hijo o a tu hija qué es lo que le gusta y qué es lo que no. Y creo que la ciencia es muy divertida y tiene la versatilidad de que puedes jugar con un montón de experimentos y de cosas supervisuales y superllamativas que a un niño o a una niña pequeña le va a llamar siempre la atención.

"La ciencia es muy divertida y tiene la versatilidad de que puedes jugar con un montón de experimentos y de cosas supervisuales y superllamativas"

Y precisamente a las niñas ¿hay algún mensaje que te gustaría darles?

¡Buah, que vayan a por todo, reinas! O sea, que nadie les diga nada. Sí es verdad que en este tipo de campo científico hay muy pocos referentes femeninos. No porque no hayan existido, sino porque no se les ha dado voz y no se les ha representado como se debía.

Y las animo a que busquen sus propios referentes, que hay muchísimas. Yo, por ejemplo, mis favoritas son Jocelyn Bell, Vera Rubin, Lise Meitner y muchísimas más. Que se inspiren en ellas para conseguir las mismas cosas.

¿Te has encontrado con jóvenes que te hayan dicho ‘oye, me he metido a Física por ti’ o ‘he conseguido aprobar gracias a que entendí no sé qué por un vídeo tuyo’?

Pues sí que me lo han dicho muchísimas personas, pero yo como que no me lo consigo creer. Es como muy fuerte para mí que alguien haya entrado en Física por mí. Me hace sentir superorgullosa y para mí es increíble que eso ocurra.

Un vídeo tuyo, ¿cuánto tiempo de preparación que no vemos los espectadores tiene detrás?

Pues como tres días, diría. Dependiendo del tema que sea, necesito más tiempo o menos para formarme. Pero por lo general, sobre tres días entre que investigo sobre el tema, grabo el vídeo, lo edito y lo subo, más o menos.

Alba Moreno con su libro, 'La vida es física'. CARLA DEL TORO / PLANETA

¿Y cómo se pueden contar cosas tan complejas en un minuto?

Pues eso digo yo a veces. A veces es complicado resumirlo mucho, pero creo que siempre hay formas de sintetizarlo tú al máximo, de que el mensaje quede claro y de que puedas aprender una pildorita. Lo que digo siempre es que mis vídeos son como píldoras para que tú luego cojas y si te interesa el tema, puedas investigar a partir de mis vídeos. No vas a aprender sobre un tema completo con un vídeo de un minuto, obviamente, pero que sí son como pequeños shots de conocimiento que luego puedes usar para ampliar.

En alguna noticia y en los comentarios, que a veces te llaman cosas tipo Bad Gyal de la ciencia o Bratz. ¿Esto te gusta, te disgusta... cómo lo enfocas tú?

Bueno, sin más, son piropos. Si me comparan con niñas guapísimas, pues yo encantadísima.

"Si me comparan con niñas guapísimas, pues yo encantadísima"

¿Y crees que yendo por ahí te quitan o te intentan quitar credibilidad?

A veces sí que lo he pensado, porque, al fin y al cabo, siempre que ven a alguien que triunfa intentan hacer como una comparación con otra persona que ya ha triunfado. Pero bueno, a mí eso no me ha molestado nunca. Como me está comparando con alguien que yo también admiro o con personas que me parecen increíbles y, por lo tanto, lo veo genial.

¿Qué tal llevas el hate? ¿Lo recibes?

Sí que recibo. Ya no tanto, pero al principio sí. Ahí sí lo pasaba mal, porque me hacía sentirme un poco insegura con las cosas que compartía, porque a lo mejor me hacían creer que yo no estaba en lo correcto o que lo que yo explicaba estaba mal. Pero ya lo fui trabajando y a día de hoy es que ni leo los comentarios. No dejo que me afecte en nada, porque no van a hacer que yo pare de hacer lo que me gusta realmente.

¿Qué es lo que te gusta y qué no te gusta de TikTok?

Lo que más me gusta es la versatilidad. Puedes hacer vídeos de muchísimos tipos y tienes opción a que llegue a muchísima gente. Realmente el algoritmo es muy bueno y lo que menos me gusta también es eso. Hay tanta información que de repente se te puede ir por ahí y entrar en un bucle un poco extraño.

¿En redes te encuentras con algo, con algún bulo, por ejemplo, que tengas que desmentir una y otra vez?

Yo siempre hablo del horóscopo, que obviamente no es una ciencia y que se basa en un efecto psicológico. Hablo también del tema de la radiación, de cuando nuestras madres nos decían de pequeñas ‘no te pongas el ordenador encima de las piernas’ o ‘no te pongas el móvil cerca’. Eso también es falso. O sea, la radiación que emite el móvil es mucho menos energética que la de la luz de una bombilla.

¿Hay alguna noticia científica que te encantaría que se produjera?

Que descubriesen vida fuera de la Tierra. Eso me encantaría.

¿Eso te da miedito o no?

No, a mí no me da ninguno. O sea, me volvería loca. Porque obviamente vida no tiene por qué ser inteligente, pero en el caso de que lo fuese, mejor aún. O sea, me encantaría.

¿Y acerca de la inteligencia artificial, cómo crees que puede afectar al campo de la física?

Pues a mí me encanta la IA, partiendo de la base de que lo han hecho personas, han sido capaces de programar ese tipo de códigos, ese tipo de programas tan complejos y eso me hace sentir muy orgullosa. Creo que es una herramienta superútil que la puedes usar de una forma súper constructiva y ayuda muchísimo a optimizar tu tiempo. Nos puede venir genial en la ciencia a la hora de simplificar cálculo, utilizarlo para realizar ciertos modelos, ciertas simulaciones.

A quien dice que la física es difícil, ¿qué le responderías?

Que sí, pero que es muy bonita.

¿Hay algún dato sobre el universo que normalmente lo cuentes y le vuele la cabeza a la gente?

Que el vacío no es vacío realmente. Lo que nosotros consideramos vacío en el espacio, si lo miras a escalas microscópicas, son continuas fluctuaciones, o sea, continuas creaciones de pares de partículas y antipartículas, que cuando se encuentran se aniquilan. Entonces tú a grandes escalas estás viendo eso vacío, pero realmente si lo miras detenidamente, pues ahí hay una continua formación aparentemente de la nada de partículas y antipartículas, y eso es muy bonito.