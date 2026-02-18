Alerta nostalgia: 'Hannah Montana' vuelve con Miley Cyrus a la cabeza para celebrar su 20º aniversario

Buenas noticias para los millennials de los noventa: los rumores eran ciertos y Disney+ va a tirar la casa por la ventana para celebrar el 20º aniversario de una de sus series más exitosas: Hannah Montana.

La plataforma ha anunciado este martes que el 24 de marzo se emitirá un especial para celebrar con todos los seguidores de la serie. "Volvemos a donde todo empezó", han escrito junto a un pequeño teaser que también ha compartido la gran protagonista, Miley Cyrus.

En el vídeo aparece la pierna de una mujer con una bota negra con tacón que, probablemente, es la de la artista, que en los últimos meses había dejado claro que algo iba a pasar con el icónico personaje que la catapultó a la fama.

Tal y como ha anunciado Disney, en el especial se incluirá una entrevista en profundidad con Miley Cyrus conducida por la presentadora Alex Cooper, creadora del exitoso podcast Call Her Daddy, y con público presente. En la conversación, la artista repasará algunos de los momentos de la serie que más impacto han tenido tanto en los espectadores como en ella misma, además de algunas de las canciones más icónicas de la serie.

Además, Disney también ha confirmado que se desvelarán imágenes nunca antes vistas de la serie y que se volverán a construir algunos de los sets de rodaje más reconocibles de Hannah Montana para deleite de los espectadores.

"Hannah Montana siempre será parte de mí. Lo que empezó como una serie de televisión se convirtió en una experiencia compartida que dio forma a mi vida y las de tantos fans, siempre estaré agradecida por esa conexión", ha comentado Miley Cyrus en un comunicado en el que asegura que no da por sentado el impacto que sigue teniendo la serie entre algunos seguidores.

La cantante también ha destacado que se siente "muy orgullosa" de que la serie siga significando tanto para muchas personas de su generación y ha dejado claro que este especial de aniversario es su "forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años".