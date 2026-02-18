Sale a la luz que la cúpula de Vox aprobó sus Presupuestos de 2025 por WhatsApp (con el emoji del pulgar hacia arriba)

¿Aprobar unos Presupuestos por WhatsApp? En Vox, es posible. El diario El Mundo ha publicado este miércoles que la formación de ultraderecha dio el visto bueno a sus cuentas del año 2025 a través de un documento de apenas dos páginas publicado en un chat interno en el que se encontraban los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el órgano de gobierno de Vox.

Según la información del periodista Juanma Lamet, el vicepresidente y secretario general de la formación ultra, Ignacio Garriga, envió un mensaje al chat «CEN de VOX», en WhatsApp con un documento en el que se resumía las cuentas para el año 2025. La primera hoja era la portada y la segunda, un cuadro con las principales cifras previstas para el ejercicio, en el que el partido tenía previsto ingresar y gastar más de 14 millones de euros.

"Estimados compañeros del Comité Ejecutivo Nacional. El Comité de Gestión nos envía el presupuesto para su aprobación, que, en su caso, el tesorero nos detallará y se ratificará en la reunión que celebraremos en enero. Aprovecho para desearos una feliz Navidad, un buen final de año y un mejor 2025. Saludos", escribió.

Los diferentes miembros del CEN dieron su conformidad a esas cuentas, con mensajes como "Ok", "adelante" o emojis con el pulgar hacia arriba. En apenas una hora ya había mayoría absoluta, por lo que Santiago Abascal dio las gracias por dicha aprobación. "Gracias al tesorero y a todos los implicados por su trabajo incansable y preciso", escribió.

El Mundo señala, no obstante, que en enero tampoco hubo un debate a fondo sobre las cuentas como se había prometido, sino simplemente un PowerPoint sin explicaciones pormenorizadas. Lo que avala las críticas internas que señalan que en el CEN no hay un análisis e intercambio de ideas como tal, sino que sólo se hace lo que dicta y ordenan Abascal o Méndez-Monasterio. "En el CEN no se delibera, no se decide nada. El que manda es Kiko Méndez-Monasterio. Él es el administrador de hecho de Vox», añaden las fuentes a El Mundo.

Vox: "Las cuentas se envían por WhatsApp"

Tras la publicación de la noticia, el diputado y exgerente de Vox, Juan José Aizcorbe, ha asegurado que los presupuestos del partido sí se aprueban en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El diputado, que fue gerente del partido entre 2019 y 2023, ha explicado que las cuentas se envían por WhatsApp y "se da el 'ok' a verlas". "Después se reúne la gente y se aprueban", ha afirmado.

El documento de los Presupuestos arroja otro curioso dato: el 73% de los ingresos previstos de Vox para 2025 eran públicos (10,7 millones). Las mismas subvenciones a partidos que la formación de Abascal quiere eliminar si alcanza el poder.