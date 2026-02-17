Trump declara la guerra al sistema que apaga el motor de los coches en los semáforos en contra del criterio de los científicos: "Mata las baterías de los vehículos"

Él se declara algo así como el 'hacedor de la paz', pero realmente Donald Trump ha declarado muchas guerras en su poco más de un año de mandato. No necesariamente guerras de intervención militar, que alguna ha habido también, sino comerciales, financieras o políticas.

Y con un poco de cada una de ellas, el presidente de EEUU se lanza ahora contra los fabricantes de coches que desarrollen los motores que se apagan automáticamente al detenerse el vehículo.

La Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) apuntó hace escasas fechas que los fabricantes de automóviles ya no obtendrían un crédito si deciden instalar este tipo de motores, tan de moda en los últimos años, con el conocido sistema Start&Stop.

Este sistema se activa y reinica cuando el conductor pisa el freno y lo levanta, respectivamente, y está diseñado para ahorrar combustible y reducir las emisiones de gases, especialmente en entornos de muchos parones, como son la circulación en urbano o los atascos en carretera

Para la Administración Trump nada de eso sirve y, por contra, admiten que ven contraproducentes estos sistemas. Así lo ha señalado el responsable de la EPA, Lee Zeldin, que considera que el start&stop directamente "mata" las baterías. Por ello abogaba por eliminar las ayudas a quienes implementen esta opción de 'ahorro' energético en los nuevos automóviles.

La medida ha sido bien acogida por una amplia legión de conductores dentro de EEUU, muchos de ellos reconocidos simpatizantes de Trump y de su administración, aunque también son numerosos los defensores del start&stop.

Los testimonios recabados por The New York Times hablan de un deseo de que este mecanismo fuese "algo del pasado", evidenciando su incomodidad por las constantes paradas y arrancadas del coche al llegar, por ejemplo, a un semáforo en rojo o a una señal de stop.