Aena aprueba una subida media de tarifas de 43 céntimos por pasajero entre 2027 y 2031

El gestor aeroportuario Aena propone en su Documento de Ordenación y Regulación Ferroviaria (DORA III) del periodo 2027-2031 una subida media anual de tarifas a las aerolíneas de 43 céntimos por pasajero (entre el 0,40 y el 0,47 % anual), que será menor en los aeródromos de menor tamaño, y unas inversiones cercanas a los 13.000 millones de euros.

La compañía ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la aprobación el martes por su Consejo de Administración de la propuesta del DORA III, que ahora deberá pasar diversos trámites hasta su aprobación en Consejo de Ministros, previsisiblemente antes de que acabe septiembre.

Los aeropuertos necesitan ahora -dice Aena- incrementar su tamaño, porque algunos de ellos están llegando al límite de su capacidad -sobre todo los dos grandes, Madrid y Barcelona, y los de destinos más turísticos-, lo que explica el elevado volumen de inversión, que triplica los 3.500 millones del DORA anterior, que termina este año.

Las aerolíneas rechazan la propuesta

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha defendido por su parte una bajada tarifaria del 4,9% anual para los próximos 5 años (2027-2031) - periodo que comprende el III Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) - y rechaza la propuesta de subidas de AENA que considera "injustificada".

Las aerolíneas consideran que la propuesta de Aena es el resultado de una subestimación del tráfico y una sobreestimación de los costes de capital y operativos. Además, implicaría un incremento de los costes operativos regulados del 3,8% anual. "Esto supone que los costes aumentarían a un ritmo tres veces superior al del tráfico estimado por AENA, comportamiento que no se observa en aeropuertos comparables, y supondría unas ineficiencias y fuertes deseconomías de escala contrarias a la propia trayectoria de AENA", argumentan las aerolíneas

Por ello consideran que es "fundamental" corregir dicha proyección. Las aerolíneas han hecho una propuesta en base a estudios detallados en la que el incremento anual de costes operativos regulados esperados estaría en el entorno del 2,8%, en un contexto de crecimiento de tráfico del 3,6% anual.

Dichos estudios concluyen que el crecimiento de tráfico y la eficiencia operativa permite mitigar las subidas de costes operativos, incluso durante periodos de ampliaciones. Además, también indican que "Aena aún cuenta con margen para capturar eficiencias adicionales, dadas sus características operativas y su nivel de actividad".

Por ello, desde ALA se pide a la CNMC, como autoridad supervisora independiente, y a la DGAC, que es la institución finalmente responsable de elaborar el DORA III y someterlo a aprobación por parte del Consejo de Ministros, que tengan en cuenta la experiencia de los dos últimos quinquenios para evitar que vuelva a suceder esta situación.