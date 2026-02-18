Un mes del accidente de tren en Adamuz: qué se sabe sobre la causa del siniestro que puso en cuestión el sistema ferroviario

El 18 de enero, a eso de las 19.43h. de la tarde, los últimos vagones de un tren Iryo que hacía la ruta Málaga - Madrid descarrilaron a la altura de Adamuz (Córdoba). La mala suerte quiso que esa incidencia tuviera lugar justo cuando otro tren, un Alvia que cubría el trayecto Madrid - Huelva, circulaba por la vía contigua. Los vagones que descarrilaron impactaron contra los frontales del Alvia y estos acabaron cayendo por un talud de aproximadamente cuatro metros de altura.

La tragedia dejó 46 fallecidos y numerosos heridos, algunos de gravedad. De hecho, un mes después del accidente, siete continúan hospitalizados. Seis se encuentran en planta, entre las que figura un menor, mientras que un paciente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga. En principio, fuera de peligro.

La causa del accidente todavía no ha sido concretada, pero todo apunta a que el origen estuvo en una soldadura que se hizo en la vía para unir un carril nuevo a otro más antiguo. De la investigación se encarga ahora la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, un órgano colegiado dependiente del Ministerio de Transportes.

Muescas presentes en la rueda del coche 4 del Iryo y posible punto de colisión con la cabeza del carril

En un informe preliminar que se publicó el 23 de enero, sólo cinco días después de la tragedia, se señalaba que "las muescas en las ruedas" del tren Iryo y "la deformación observada en el carril" eran compatibles con el hecho de que "el carril estuviese fracturado".

En concreto, se detallaba que se habían detectado muescas en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5 del tren Iryo. Las muescas estaban presentes en todas las ruedas correspondientes a los ejes impares de estos coches. Algo totalmente coincidente "con el hecho de que la primera rueda de cada bogie recibiese el impacto de la cabeza del carril fracturado".

"Producido ese primer impacto, el carril golpeado también se deforma y desciende, por el impacto y por pasar a soportar el peso de la primera rueda. A velocidades del orden de 200 km/h la segunda rueda pasa tan pronto (en torno a unas 3 centésimas de segundo después) que el carril impactado no tiene tiempo a recuperar esa deformación, y por tanto no golpea la segunda rueda del bogie como lo hizo con la primera".

Es decir, al estar interrumpida la continuidad del carril, la parte anterior a la rotura habría soportado de forma puntual todo el peso de la rueda, generando un pequeño escalón entre ambos extremos del carril roto. Y eso, por último, hizo que el carril se volcara hacia el exterior (lado derecho según el sentido de avance) durante el paso del coche 5, "de manera que el coche 6 descarriló debido a una falta completa de continuidad en la rodadura".

El estudio también confirmaba que similares muescas pudieron encontrarse en las bandas de rodadura de algunas ruedas de tres trenes que habían pasado con anterioridad por esa misma vía. En concreto, un tren Renfe que pasó a las 19.09h. y dos Iryo que lo hicieron a las 19.01h. y a las 17.21h. Se estima que el fatal accidente tuvo lugar a las 19.43h, por lo que se deduce que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento.

El informe no recoge, sin embargo, las causas que explicarían la rotura del carril. Sobre ello, no se descarta por el momento ninguna hipótesis. Sin embargo, el experto que preside la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, aseguró en una entrevista que el origen estaría en esa soldadura que unía un raíl fabricado en 2023 con otro del tramo original, datado en 1989.

La duda ahora está en qué ocurrió para que esa soldadura fallara. El diario El Mundo publicaba este lunes que se investiga una posible degradación en el acero del carril como causa de la rotura. Pese a todo, el Gobierno ya dejó claro que deberán pasar unos meses hasta que se pueda redactar y presentar el informe con las conclusiones definitivas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente EFE

En el plano político, el accidente de Adamuz ha provocado un importante desgaste en la figura del ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque de él también se destaca su buena comunicación de crisis y capacidad de liderazgo en situaciones extremadamente complejas. Tras una breve tregua, el PP ha aprovechado las circunstancias para pedir la dimisión del ministro (también ha sido reprobado por cuarta vez en el Senado) y ha acusado al Ejecutivo de sumir al transporte ferroviario en el caos.

Lo cierto es que desde que se produjeron los accidentes de Adamuz y Gelida (donde falleció un maquinista tras caerle un muro encima), se han multiplicado las denuncias por la "deficitaria" situación de las infraestructura y el sector se puso en huelga por la falta de seguridad en las vías.

Los paros acabaron parcialmente el segundo día después de que Transportes se comprometiera a aumentar en un 50% el presupuesto para mantenimiento de la red, así como un amplio número de incorporaciones de personal o la modificación de reglamentos y normativas de funcionamiento interno reclamada por los maquinistas.

El tren de Iryo accidentado en Adamuz Europa Press via Getty Images

Este martes, casi al cumplirse el primer mes del accidente, Renfe ha reabierto el tramo en el que se produjo el siniestro para la circulación completa de los trenes que realizan los trayectos Madrid-Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid–Granada, Madrid - Huelva y Madrid–Granada–Almería. En lo que respecta a la conexión de Madrid con Málaga, falta por resolverse el tramo final desde Antequera después de la caída de un talud de cinco metros sobre las vías a la altura de Álora por las condiciones meteorológicas de las últimas semanas. Hasta marzo no se reestablecerá el servicio al completo.

También presenta problemas la línea Madrid - Barcelona, sometida actualmente a revisiones. Por este motivo, las tres operadoras (Renfe, Iryo y Ouigo) han cancelado algunos de sus trenes hasta diciembre (especialmente, los últimos del día) y la duración del trayecto completo se ha extendido 25 minutos más. Además, Renfe e Iryo han suspendido su compromiso de puntualidad ante los problemas habituales en la vía.

En lo que respecta a las víctimas, el pleno del Congreso votará la próxima semana la derogación o convalidación de cuatro decretos leyes del Gobierno, donde se incluyen ayudas para los heridos que oscilan entre los 2.404 y los 84.141 euros, en función de la categoría de daños sufridos. En el caso de un fallecido, la cuantía que recibirán sus familiares "en un plazo no superior a tres meses" será de algo más de 210.000 euros, de los cuales 72.000 euros corresponderán a una indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 euros más como consecuencia del seguro obligatorio.

Un dinero que, sin embargo, no borrará el daño emocional que han sufrido los supervivientes del accidente y los familiares de las víctimas mortales. "No me planteo volver a ir en tren, ni ahora ni nunca", aseguraba a EFE Mario Semper, uno de los pasajeros que lograron salir con vida del Alvia. Otros, pidieron al Gobierno retrasar el funeral de Estado que iba a celebrarse a finales de enero y cuya nueva fecha no está todavía fijada.