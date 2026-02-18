Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Compra cinco entradas para el Rayo Vallecano, las devuelve en taquilla y no se puede creer cómo le dan el dinero
De no creer. 

Álvaro Palazón
El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa.Soccrates Images via Getty Images

El Rayo Vallecano está en una situación difícil. El equipo del barrio de Madrid no puede jugar en su campo debido a las malas condiciones y en su último partido tuvo que mudarse a Leganés para poder jugar. 

Además, antes, el partido contra el Real Oviedo no se pudo disputar precisamente por el mal estado del campo, que no cumple con los estándares de un equipo de primera división de una de las mejores ligas del mundo. 

Pero si todo esto no fuera poco, el Rayo Vallecano tampoco tiene página web en la que comprar entradas y hacer devoluciones por lo que todo se tiene que hacer en las taquillas del estadio de forma presencial. 

Un joven ha contado ahora la odisea que ha vivido una persona a la que ha mandado a recoger el dinero de las cinco entradas que compró para el Rayo Vallecano- Real Oviedo que no se disputó por las condiciones del campo. 

Las vueltas, en metálico

"Compras 5 entradas en Vallecas para el Rayo-Oviedo, 250€. Pagas con tarjeta. Se suspende el partido. El Rayo ofrece devolverlas de forma presencial. Vas a devolverlas y te devuelve los 250€ en metálico, concretamente en billetes de 5€. 50 billetes de 5€. Sin palabras", ha publicado el afectado.

"Ojo con los billetes de 5 euros que hay en circulación un montón de falsificaciones. Y son de buena calidad, son casi como los auténticos. Y del Presa no me podría esperar algo distinto a lo que se me pasa por la cabeza", le ha avisado una persona en redes. 

El autor del tuit ha añadido más información: "El Rayo no tiene venta online. Gracias a un amigo de Madrid que fue a la taquilla conseguimos las entradas. Al no haber partido se las dejamos allí para que hiciera la devolución también de forma presencial, ya que la opción que daban por correo electrónico no era muy buena". 

