Un dron ucraniano entra en un almacén ruso buscando tanques y halla lo impensable: "No esperábamos ver caballos"

Un soldado ucraniano operador de drones FPV, como el que ha encontrado ese hallazago tan sorprendente.

Puede parecer una escena de guerras napoleónicas, pero en medio de la guerra de Ucrania, el primer conflicto bélico verdaderamente tecnologizado, con drones y uso de IA, aparecen también recursos de otra época, como caballos o bicicletas. Todo vale, desde lo más básico a lo último en tecnología.

Le ocurrió a un piloto ucraniano de drones, precisamente. Se metió en su cuatricóptero en un almacén ruso semidestruido y, lejos de ver nuevos gadgets tecnológicos bélicos, se topó con coches civiles, motos y dos caballos con bridas. Nada de munición, combustible o vehículos blindados para reventarlos antes de que llegaran al frente.

"No esperábamos ver esto. Fue inusual", resumió el piloto en declaraciones a Business Insider, que opera bajo el indicativo Cosmos.

Lo que iba a ser un objetivo militar se convirtió en el hallazgo de una especie de "garaje rural". Se ha viralizado en Ucrania porque encaja con una tendencia inquietante para los rusos y positiva para los ucranianos: Rusia recurre cada vez más a medios de transporte poco convencionales cerca de la línea de contacto.

Así que no parece ser solo por creatividad: la hipótesis ucraniana es que también hay escasez, desgaste o pura aritmética de guerra.

Qué vio el dron (y por qué fue tan raro)

Cosmos, integrante de la llamada División Salvaje, una compañía de drones FPV de la 82ª Brigada de Asalto Aéreo, estaba volando un dron "de fibra óptica" (un tipo de FPV que mantiene el control por cable y es más resistente a interferencias electrónicas). Su equipo sospechaba que el almacén era un punto logístico ruso a unos 15 kilómetros del frente en el sur de Ucrania.

Dentro, nada de tanques. El dron captó cuatro coches civiles, dos motocicletas y dos caballos ensillados. Cosmos contó que su expectativa era distinta: "Esperábamos encontrar algunos vehículos blindados".

El comandante de su batallón, conocido como Fizruk, también dijo que la presencia de caballos le sorprendió. Y planteó dos lecturas: que el enemigo está tirando de recursos "estándar" cada vez más limitados… o que, simplemente, este tipo de guerra de desgaste hace que Rusia asuma como "consumible" casi cualquier cosa que ruede (o trote).

La lógica de la "logística barata": Niva frente a Humvee

Aquí entra el detalle que más se comenta: los coches vistos por el dron parecían Lada Niva, un todoterreno civil muy extendido en Rusia. Fizruk lo explicó con crudeza: si vas a perder vehículos en asaltos y traslados bajo fuego, ¿por qué "quemar" uno caro cuando puedes usar varios baratos?

En su comparación, una Niva rondaría los 2.000 dólares, frente a vehículos como el Humvee, que en Ucrania se ven en distintos frentes y cuestan bastante más.

Ojo: el precio exacto depende del mercado y del estado del coche. Para hacerte una idea realista, portales de compraventa muestran Lada Niva usadas por unos 2.000-3.700 euros (según año y kilometraje). Eso encaja con la tesis "barato, abundante, sustituible".

¿Y los caballos? En el frente, su perfil es más pequeño que el de un blindado y pueden moverse por caminos donde un vehículo militar llama más la atención. Pero también revelan otra cosa: si te estás apoyando en animales de carga en 2026, es que el campo de batalla te obliga a improvisar.

Por qué importa: una guerra de desgaste y cifras que asustan

Con los rusos nunca se sabe porque, incluso en apuros, la historia ha demostrado su capacidad de aguante, de sacrificio, de espera a pesar de pérdidas para otros países inasumibles, en pos de un objetivo, sea ofensivo o defensivo. O quizá solo sea ahorro de costes.

Fizruk vinculó esta improvisación al estilo de Moscú: empujar la línea con asaltos repetidos y pequeñas unidades de infantería, aunque el coste sea altísimo. Y aquí aparece el dato que ha circulado en los últimos meses: la OTAN estima que Rusia sufre hasta 25.000 bajas al mes.

Ese número no lo suelta un analista cualquiera. Reuters recogió que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habló en la Conferencia de Seguridad de Múnich de unas 65.000 bajas (muertos y heridos) en dos meses, describiendo las pérdidas como "locas".

En esa misma línea, medios han publicado la referencia concreta de 20.000-25.000 bajas mensuales atribuida a Rutte.

Con ese ritmo, no sorprende que el conflicto empuje a Rusia a buscar soluciones "de campo": desde transporte civil hasta munición de aliados. El propio reportaje apunta a Corea del Norte como proveedor de munición, algo que encaja con lo documentado en los últimos años por múltiples fuentes abiertas y gobiernos occidentales.

Qué pasó con ese almacén

Cosmos aseguró que estrelló su dron cargado de explosivos contra la parte trasera de uno de los coches y que su unidad golpeó después otros vehículos dentro. Y cuando las tropas rusas movieron sus medios de transporte, localizaron otro almacén y también lo atacaron.

La frase que resume la mecánica de este tipo de guerra es simple: "revisamos todos los objetivos". Si hay vehículos, hay logística. Si hay logística, hay tropas cerca.