Una incidencia en Movistar deja sin acceso a internet a miles de personas y 100.000 empresas en España

Una caída en el servidor de Movistar (Telefónica) ha provocado que miles de personas y en torno a unas 100.000 pymes hayan quedado sin conectividad a Internet durante varias horas en la mañana de este miércoles.

Desde la compañía Movistar España han notificado a través de su cuenta de X que todos sus trabajadores y técnicos se encuentran trabajando para solventar la incidencia detectada en la mayor brevedad posible.

"Existe una incidencia en el servicio de Movistar Empresas. Los técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible", señalan desde Movistar España.

Pero Movistar no ha sido la única empresa afectada, ya que los servidores de Orange, Vodafone y Digi se han visto también afectados por la caída de Movistar. La web Downdetector, encargada de notificar estas caídas a nivel nacional y mundial, señala en su web que desde las 7:00 de la mañana de este miércoles los fallos en los servidores se han ido sucediendo, llegando a registrar un pico de 3.00 incidencias en torno a las 9:00 de la mañana.

Una vez detectados los graves problemas de conexión, se ha confirmado que la caída de servidores ha afectado al correcto funcionamiento de todas las redes de Movistar, incluyendo 100.000 pequeñas empresas en nuestro país.

Algunas de las zonas más castigadas por la caída del servidor han sido Albacete, Cuenca, Soria, y zonas de Euskadi, Andalucía o Madrid, entre otras.