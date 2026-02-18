Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un psicólogo apunta las tres frases que siempre dicen las personas verdaderamente amables
Estilo de vida
Estilo de vida

Un psicólogo apunta las tres frases que siempre dicen las personas verdaderamente amables

Fortalece vínculos, mejora la autoestima y crea entornos más positivos.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Retrato de una feliz empresaria madura con cabello castaño en la oficina
Retrato de una feliz empresaria madura con cabello castaño en la oficinaMaskot

Pronunciar unas palabras puede ser breve, pero su impacto puede durar mucho tiempo. Según el psicólogo estadounidense Jeffrey Bernstein, citado en Psychology Today, las personas verdaderamente amables comparten un rasgo en común. Y es que, según el experto, utilizan de forma habitual frases que reconfortan, motivan y fortalecen las relaciones.

“Unas pocas palabras bien elegidas en el momento adecuado pueden iluminar todo un día”, sostiene el especialista. Expresar pensamientos positivos no solo demuestra empatía, sino que también mejora el bienestar emocional tanto de quien habla como de quien escucha. Según Bernstein, las tres frases que repiten con frecuencia las personas consideradas genuinamente amables son:

1. “Creo en ti”

Puede parecer una expresión sencilla, pero su efecto es profundo. Decir “Creo en ti” transmite confianza y refuerza la autoestima de la otra persona. Para Bernstein, esta frase tiene la capacidad de transformar dudas en determinación.

Cuando alguien se enfrenta a un proyecto complicado o atraviesa un momento de inseguridad, escuchar que otra persona confía en sus capacidades puede marcar la diferencia. “Al expresar tu fe en alguien, reconoces su potencial y sus habilidades”, explica el psicólogo.

En el ámbito laboral, esta afirmación puede impulsar a un compañero a asumir nuevos retos. En la vida personal, puede ayudar a un amigo o familiar a superar miedos y tomar decisiones importantes. La validación externa, cuando es sincera, actúa como un refuerzo emocional que potencia la autoconfianza.

2. “Tienes un papel esencial”

La segunda frase subraya la importancia del otro. Decirle a alguien que cumple un papel esencial es reconocer su impacto, incluso cuando su trabajo o sus esfuerzos pasan desapercibidos. Este mensaje resulta especialmente significativo en profesiones de apoyo, voluntariado o tareas que no siempre reciben reconocimiento público. Según Bernstein, sentir que el propio esfuerzo tiene valor fortalece el compromiso y la satisfacción personal.

En un entorno profesional, afirmar “tienes un papel esencial” puede aumentar la motivación y el sentido de pertenencia. En el plano personal, esta frase recuerda a la otra persona que su presencia y sus acciones tienen consecuencias positivas en quienes la rodean. Reconocer la utilidad y el aporte del otro refuerza el vínculo y fomenta relaciones basadas en el respeto mutuo.

3. “Agradezco tu presencia”

La tercera frase va más allá del simple agradecimiento. “Agradezco tu presencia” implica valorar a la persona por lo que es, no solo por lo que hace. Es un reconocimiento directo de su importancia en la propia vida.

Estas palabras pueden fortalecer tanto relaciones personales como profesionales. Expresar gratitud sincera crea un clima de confianza y cercanía, además de contribuir a un ambiente más positivo y colaborativo. Para Bernstein, este tipo de expresiones favorece la intimidad emocional y consolida los lazos afectivos. “Contarle a alguien que lo aprecias le demuestra que realmente importa para ti”, resume.

El poder transformador de las palabras

Integrar estas frases en la comunicación cotidiana no requiere grandes esfuerzos, pero sí autenticidad. La clave, subraya el psicólogo, es que se pronuncien con sinceridad. Las palabras pueden ser herramientas poderosas para construir entornos más compasivos. Repetir expresiones que transmitan confianza, reconocimiento y gratitud no solo mejora las relaciones, sino que contribuye a crear comunidades más solidarias.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO