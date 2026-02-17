Marc Anthony responde a un asistente a un concierto que le pide que hable en español: "¡Cállate!"

Después de que Bad Bunny pusiera hace algo más de una semana el español por bandera en EEUU con una Super Bowl íntegramente en la lengua de Cervantes, hay artistas de origen latino que no siempre hacen ese alegato por su lengua natal. Es el caso de Marc Anthony, neoyorquino de origen puertorriqueño que respondió en pleno concierto de su residencia en el BleauLive Theater de Las Vegas a un asistente que le pidió hablar en español.

Fue cuando el artista estaba cantando el tema My baby you, dedicada a su hija Ariana, íntegramente en inglés cuando un espectador le gritó: "¡Habla en español, cabrón!". Anthony no dudó en responderle casi inmediatamente: "¡Cállate, cabrón!".

Su espontaneidad fue aplaudida por los asistentes, que no dudaron en ovacionar al artista de temas como Vivir mi vida, mientras que otros criticaron duramente en redes sociales que no complaciera a sus seguidores o que no se sintiese orgulloso de sus raíces y algunos seguidores apuntaron a que ha labrado buena parte de su carrera en Estados Unidos cantando en inglés.

"Puede hablar en lo que le de la gana hablar y punto", señaló otro seguidor. Otro apuntó que "un artista de su categoría y en Las Vegas claro que tiene que hablar en inglés y si tiene un concierto en España, hablará castellano. Se llama educación". "Cantante puertorriqueño y nació en Nueva York, todo bien", señaló otro.

A pesar de su actitud a la hora de hablar español, Marc Anthony no ha dudado en reivindicar sus raíces latinas y cargar, por ejemplo, contra las políticas migratorias de Donald Trump. "Aunque algunos hayan olvidado, yo recuerdo lo que fue la presidencia de Trump. Recuerdo lo que hizo y dijo de Puerto Rico, de nuestra gente", dijo en un acto de campaña a favor de Kamala Harris en octubre de 2024.

De hecho, en 2020, tras el desastre del huracán María en Puerto Rico y la mala gestión del gobierno estadounidense, Anthony no dudó en tuitear contra Trump, que entonces estaba criticando los actos antirracistas de los jugadores de la NFL: "Señor presidente, cierre la puta boca sobre la NFL. Haga algo por nuestra gente que lo necesita en Puerto Rico. Nosotros somos ciudadanos estadounidenses también".

La residencia de Marc Anthony en Las Vegas, todo un éxito

El artista, considerado por muchos como "el rey de la salsa moderna", inició el pasado 13 de febrero su residencia VEGAS… MY WAY! y actuó en tres fechas el pasado fin de semana, todas con las 3.800 localidades vendidas en el BleauLive Theater

A estas le seguirán otras fechas el 20 y 21 de febrero; 24, 25, 29 y 31 de julio, y el 1 de agosto, en las que interpretará clásicos de su repertorio y otras tantas canciones inéditas en directo. En su setlist, de hora y media de duración, se encuentran temas como Valió la pena, Flor pálida o otras versiones como el My way de Frank Sinatra que da título a la residencia.