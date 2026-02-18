Marlaska, sobre el DAO denunciado por agresión sexual: "Hay desconocimiento, no lo he tapado"
El ministro de Interior explica que desconocía hasta ayer la querella presentada y defiende la contundencia con la que se ha actuado en la salida de José Ángel González Jiménez, 'número 2' de la Policía Nacional: "Una decepción manifiesta".
"La única posibilidad que existía era relevarle de su puesto si él no renunciaba". Son las primeras explicaciones, en voz propia, del ministro de Interior tras la salida del ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, al trascender que había sido denunciado por una agente por un presunto caso de agresión sexual y coacciones. Fernando Grande-Marlaska ya había anticipado que abordaría lo sucedido esta mañana antes de la sesión de control del Congreso en la que esta cuestión se antoja como plato fuerte de la lista de armas arrojadizas políticas de la oposición.
El titular de Interior ha asegurado que en su departamento desconocían el contenido de la querella que fue ayer admitida a trámite contra José Ángel González Jiménez, subrayando que hubo un elemento de "desconocimiento" y asegurando que "no lo he tapado", ante el telón de fondo de las críticas de la oposición que reclaman una vez más su cabeza.
Grande-Marlaska también ha incidido en que solo había esa opción, o cesarle o la dimisión que ayer presentó González Jiménez. Con todo, el ex 'número 3' de la Policía Nacional se marchó aludiendo a su inocencia y a que lo hacía para defender la integridad del cuerpo. El ministro de Interior ha destacado su rápida salida, en cuestión de una hora, pero no ha ocultado que es "una decepción manifiesta".
-Noticia de última hora, en ampliación-