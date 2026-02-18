Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Isabel Preysler se pronuncia por primera vez sobre las acusaciones contra Julio Iglesias
Isabel Preysler se pronuncia por primera vez sobre las acusaciones contra Julio Iglesias

La exmujer del cantante ha concedido una entrevista exclusiva a '¡Hola!'. 

Isabel Preysler, en una imagen de archivo en un desfile de Pedro del Hierro
Isabel Preysler, en una imagen de archivo en un desfile de Pedro del Hierro

Más de un mes después de que dos extrabajadoras denunciaran por agresión sexual a Julio Iglesias en una investigación conjunta de eldiario.es y Univisión, Isabel Preysler ha roto su silencio sobre su exmarido, con el que tuvo tres hijos. 

La socialite ha concedido una entrevista a la revista ¡Hola! con motivo de su cumpleaños, que está celebrando en Miami con Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias. Al ser preguntada el regalo que le gustaría recibir, Preysler ha contestado que querría que se aclarara la situación del cantante. 

"El que más ilusión me haría, sin ninguna duda, sería que se aclare cuanto antes la verdadera intención que hay detrás de las acusaciones contra Julio", ha declarado sobre su primer marido. 

Julio Iglesias e Isabel Preysler, en el bautizo de su hijo Julio José en 1973
  Julio Iglesias e Isabel Preysler, en el bautizo de su hijo Julio José en 1973

Además, Preysler ha aludido al sufrimiento de sus hijos tras conocerse las denuncias. "Me duele enormemente que, tanto él como sus hijos, estén sufriendo por una infamia que provoca daños irreparables en su reputación y, espero que no, en su salud", ha insistido. 

"Siempre he defendido a la mujer por encima de todo, pero, en esta ocasión, tengo que decir que conozco muy bien a Julio y es totalmente incapaz de cometer las cosas tan horribles de las que le están acusando de manera tan llena de maldad", ha concluido Preysler en su defensa del artista. 

Denuncia archivada por la Fiscalía

Las dos extrabajadoras que revelaron su testimonio en el reportaje presentaron una denuncia el pasado 5 de enero contra el cantante ante la Audiencia Nacional por presuntas agresiones sexuales y acoso sexual, trata de personas y delito contra los derechos de los trabajadores.

La denuncia de las mujeres, asesoradas por las ONG Women's Link y Amnistía Internacional, fue archivada por la Fiscalía el 23 de enero, alegando "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados". 

Según el escrito de la Fiscalía, "España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país”. A pesar del archivo de la denuncia, varios días después de esta decisión Iglesias pidió que se le remitiera el texto para conocer su contenido.

En un escrito remitido al ministerio público, el cantante alegó que necesita saberlo para "determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa".

