Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Nacho Vegas habla de una forma muy directa de lo que está viendo con el auge del fascismo
Virales
Virales

Nacho Vegas habla de una forma muy directa de lo que está viendo con el auge del fascismo

Así habla de su discurso en una entrevista a elDiario.es.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El músico Nacho Vegas.
El músico Nacho Vegas.Europa Press via Getty Images

El cantautor Nacho Vegas se encuentra en plena promoción de su nuevo disco, Vidas semipreciosas, y para ello ha concedido una entrevista al elDiario.es en la que repasa este álbum, pero en la que también habla de asuntos políticos, algo a lo que acostumbra a opinar. 

Vegas, preguntado por su reivindicación de buscar la belleza en lo que a priori no parece perfecto, ha comenzado que "somos seres imperfectos y precisamente por eso nos necesitamos tanto". 

"Toda esa élite que va de dura y perfecta, en realidad es gente muy pija con la que no queremos tener nada que ver, a pesar de que seguramente incidan en nuestras vidas mucho más de lo que nos gustaría", ha apuntado.

Entonces, ha reivindicado que "debería ser un orgullo de clase y ser conscientes de que hay una élite que nos gobierna". "Ahora vivimos este auge del fascismo, con un discurso del odio con el que van a algunas clases populares y les venden la moto de que sus problemas tienen que ver con la gente migrante, que son quienes les quitan el trabajo", ha detallado.

Vegas ha puesto el contrapunto diciendo que "cuando en realidad quienes nos lo están quitando (el trabajo), y a las clases más desfavorecidas, son señoros blancos con traje, que van de preciosos".

Carga contra el PSOE

Durante la conversación Vegas también ha cargado contra el PSOE diciendo que "en la izquierda estamos acostumbrados a muchas veces confiar en el PSOE como elemento de cambio, pero que nos sigue decepcionando una y otra vez". 

"No sé cuántas veces tiene que decepcionarnos para que nos demos cuenta de que no puede formar parte de ningún cambio, que tenemos que aislarlo, que se acabe disolviendo y devolviendo las armas. Y que haya un bloque de una izquierda que tenga una vocación realmente transformadora y pueda colarse en el Gobierno", ha opinado.

Finalmente ha acabado diciendo que hay que "pensar que si tenemos un pie en las instituciones, tiene que haber cien pies en las calles; y que desde ahí, desde la autorregulación del poder popular, se pueden mover muchas cosas".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales